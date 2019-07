Undici volti nuovi per il Cadimare stagione 2019/2020

La Spezia - Dopo gli arrivi già ufficializzati di Santini e Rossi il diesse del Cadimare Tognetti completa la rosa a disposizione di mister Buccellato per la stagione 2019/2020 con acquisti di spessore. Come anticipato da Calcio Spezzino nelle scorse settimane è fatta per Filippo Lapperier, Leonardo Cidale, Marco Cupini e Antonio Pannone. I primi due, rispettivamente terzino e centrocampista, sono fuori quota classe 2000 che arrivano con la formula del prestito dalla Fezzanese. Cidale negli ultimi due campionati ha militato nella formazione Juniores contribuendo al Titolo Regionale della Liguria e al secondo posto nel campionato Juniores Nazionale della scorsa stagione con prestazioni importanti e cinque reti che lo hanno portato ad esordire in Prima Squadra in Serie D. Lapperier, terzino di fascia, ha già esordito in Serie D totalizzando sei presenze nello scorso campionato. Cupini, attaccante classe '97, arriva a titolo definitivo sempre dalla Fezzanese, ma nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Rapallo Ruentes in Eccellenza. Con i "Verdi" vanta 52 presenze e 8 reti in tre stagioni tra Serie D, dove ha contribuito alla salvezza nella stagione dello spareggio Play - Out con il Vado, e in Eccellenza vincendo il campionato. Con i ruentini invece 5 marcature nello scorso torneo che hanno contribuito alla salvezza del sodalizio del presidente Verrini. Per l'attacco ecco poi il colpo Pannone, centravanti classe '94 reduce da un'importante annata con il Don Bosco Spezia Calcio con cui ha messo a segno 16 reti diventando il quinto miglior marcatore del Girone B. In precedenza esperienze importanti con Moconesi, Valdivara 5 Terre, Pro Venezia, Vado e Vigevano tra Eccellenza e Serie D, ma anche una puntata nella Serie A maltese con l'S.K. Victoria Wandereres. Il diesse Tognetti mette a segno poi un vero e proprio colpaccio per il reparto offensivo riportando a calcare i campi della Liguria al forte trequartista Giuseppe Imperatore (nella foto la presentazione a Cadimare, ndr) prelevato dalla Lampo. Con i toscani il talentuoso classe '91 negli ultimi due campionati ha raggiunto la doppia cifra in quanto a reti segnate. In precedenza lo si ricorda in Eccellenza toscana con la maglia del San Marco Avenza con 8 reti all'attivo e in Eccellenza della Liguria con il Magra Azzurri di mister Marselli che chiuso al secondo posto in campionato con quattro segnature e tanti assist serviti ai compagni di reparto Bertuccelli e Salku. In Serie D invece eccolo per un triennio con la maglia del Camaiore con 91 presenze e 10 reti. Completano i nuovi acquisti i rinforzi per la mediana a cominciare dal fuori quota classe 2000 Jacopo Crafa in arrivo dal Rapallo Ruentes, continuando con il duttile Alessandro Sarti ex Magra Azzurri che si ricongiunge al fratello portiere Simone, per finire con Gregorio Uras prelevato dal Colli Ortonovo. Chiude il mercato dei "Pirati" il promettente esterno d'attacco fuori quota classe 2001 Manuel Del Santo ingaggiato dal Don Bosco Spezia con cui nella scorsa stagione ha esordito in Promozione mettendo anche a segno una rete. Non sono esclusi comunque ulteriori rinforzi alla rosa di mister Buccellato se si presenterà l'opportunità di concludere qualche operazione importante. In partenza vi sono, come già sottolineato in precedenza, il forte attaccante Maggiore, molto richiesto sul mercato che sta ancora sfogliando la margherita sulle possibili destinazioni, l'esterno d'attacco Alvisi su cui è forte il pressing del Canaletto, il portiere Brozzo che sembra destinato al Pegazzano e il roccioso mediano albanese Lesi.



Questa la rosa per la stagione 2019/2020 del Cadimare Calcio:



Portieri: S. Sarti, Santini (2000) dal Canaletto



Difensori: Cutugno, Costa, Forieri, Ceradelli, Lapperier (2000) dalla Fezzanese, Vigiani ('99), Rossi (2000) dal Seravezza



Centrocampisti: Lunghi, Moussavi, Uras dal Colli Ortonovo, A. Sarti dal Magra Azzurri, Crafa (2000), dal Rapallo Ruentes, Cidale (2000) dalla Fezzanese, Sam. Agrifogli ('01)



Attaccanti: Imperatore dalla Lampo, Pannone dal Don Bosco Spezia, Cupini dal Rapallo Ruentes via Fezzanese, Seb. Agrifogli, Del Santo ('01) dal Don Bosco Spezia, Amalfitano ('01)