Una super Forza e Coraggio rovina l'esordio a mister Dagnino

San Desiderio (Ge) - Serviva una prova perfetta per superare l'ostacolo Goliardicapolis e la prova perfetta è arrivata! La Forza e Coraggio esce vincitrice dalla gara contro la corazzata amaranto grazie ad una prestazione davvero strepitosa. Graziotti che hanno saputo esprimere un bel gioco, un bel piano tattico, e soffrire quando i locali hanno cercato in tutti i modi di riaprire una gara che però raramente è stata in discussione.



Gara che inizia con le "Furie Rosse" ispirate ed al 10° arriva l'immediato vantaggio con Naclerio che si libera al tiro dal limite e supera con una grande traiettoria l'incolpevole Gianrossi. Al 16° Mozzachiodi disinnesca in due tempi un colpo di testa di Gatto. Al 20° strepitosa palla filtrante di Esposito per Alvisi che apre il piattone e supera Gianrossi per il gol dello 0-2. Goliardica che prova ad affidarsi alla velocità di Luca De Martini e alla fisicità di Gatto, ma i rossobianchi tengono botta e si va al riposo sullo 0-2. Nella ripresa, al 52°, Naclerio manda in profondità Alvisi che calcia di prima intenzione: la sfera termina di poco a lato. Al 56° Ranasinghe stacca più in alto di tutti su corner ma la sfera termina a lato. Al 63° la Forza e Coraggio rimane in dieci: Stella già ammonito commette fallo a centrocampo e per il direttore di gara ci sono gli estremi per il secondo giallo. Locali che provano a riaprire la gara, forti anche della superiorità numerica, con un gran tiro a giro di Luca De Martini ma Mozzachiodi è attento e mette in corner. Il forcing finale dei locali è affidato ancora a Gatto e Ranasinghe: il primo colpisce a botta sicura di testa, il secondo calcia di potenza da posizione ravvicinata, ma in entrambi i casi Mozzachiodi è strepitoso e salva. Termina così 0-2. Prestazione davvero maiuscola per i graziotti che, nonostante la mezz'ora di inferiorità numerica, hanno difeso il parziale con grande organizzazione.



In una prestazione generale da incorniciare da parte di tutta la squadra vanno sottolineate le prove di Mozzachiodi a difesa dei pali, di Naclerio che si sta disimpegnando alla grande come terminale offensivo e del reparto difensivo graziotto. Tatticamente e atleticamente i rossobianchi si dimostrano strepitosi in una gara che presentava mille difficoltà viste anche le pesanti assenze con cui la Forza e Coraggio si è presentata a questa sfida contro un'avversaria quotata e sulla cui panchina esordiva mister Dagnino. Riscatto immediato dopo la brutta sconfitta in casa del Don Bosco Spezia patita nell'ultima giornata del 2019.





Tabellino



Goliardicapolis - Forza e Coraggio 1914 0-2

Marcatori: 10° Naclerio, 20° Alvisi.



Note: al 63° espulso Stella (F) per doppia ammonizione



Goliardicapolis: Gianrossi, Bottino, De Martini A., Fossa (46° Ranasinghe), Beninati (30° Filippone), Ferrando, De Martini L., Dotto, Gatto, Bennati, Di Pietro (78° Bonadies). All. Dagnino

A disp: Ribizzi, Rissolio, Prado, Silva, Castagneto, Sarno.



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Di Biase, D'Imporzano, Cerri, Giordano, Barabino, Alvisi, Stella, Naclerio, Esposito, Natale. All. Gatti

A disp: Stradini, Arena, Angella, Lenelli, Venuti, Dani, Delvigo.



Arbitro: Sig. Alessandro Mazzoni di Chiavari

Assistente 1: Sig. Mauro Vigne (Chiavari)

Assistente 2: Sig.ra Maria Greta Repetto (Chiavari)