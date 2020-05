Un vero miracolo, ecco la prima "corsetta" di Leonardo Dascanio

Dopo il pauroso incidente d'auto avvenuto ad Albiano Magra che lo aveva visto coinvolto, e costato tragicamente la vita a tre ragazzi, il giocatore del Canaletto Sepor Leonardo Dascanio torna incredibilmente a effettuare la sua prima corsetta. Come si evince dal video inviato alla nostra redazione dal Direttore Generale gialloblu Fabrizio Vaccarini lo fa nel piazzale dell'ospedale di Parma dove si trova ricoverato e dove aveva già mosso i primi passi qualche settimana fa.



Un vero e proprio miracolo, una bellissima notizia che fa sperare per il prosieguo della guarigione e futuro ritorno in campo del giovane attaccante "canarino". La strada è ancora lunga, ma di questo passo siamo sicuri che Leonardo brucerà tutte le tappe...