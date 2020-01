Un super Martinelli non basta, il Vallescrivia riprende tre volte il Magra Azzurri

Santo Stefano Magra - Buon pareggio per il Magra Azzurri contro il quotato Vallescrivia al termine di una gara disturbata per tutta la sua durata da un forte vento.



Dopo la larga vittoria sul Little Club James Paolini in avanti si riaffida a Martinelli come riferimento centrale nel tridente con Leonini e il giovane Cervia. In difesa Orlandi preferito a Mezzani, mentre in mediana ecco il trittico Romiti - Benassi - Cariati vista l'assenza dello squalificato Del Padrone. Per Amirante ecco la coppia Fassone e Dentici ispirata da Cardini. In difesa spicca la presenza di Watara ex Little Club James.



Subito pericoloso il Magra Azzurri con Martinelli che dopo una manciata di minuti calcia a lato da ottima posizione. Al 17° padroni di casa in vantaggio su calcio di rigore: Martinelli ruba il tempo al difensore che lo atterra al momento del tiro, sul dischetto va Leonini che trasforma. Immediato il pari degli ospiti che al 20° vanno in rete direttamente da calcio piazzato ad opera di Fassone. I bianco azzurri si riportano in avanti fallendo un ghiotta occasione con Martinelli al 28°. Lo stesso Martinelli si fa perdonare al 37° riportando in vantaggio finalizzando una mischia convulsa nell'area di rigore ospite. I "tigrotti" di Amirante pervengono al nuovo pareggio al 42° con un gran tiro dalla distanza che si infila all'incrocio scagliato da Mazzolini. Il finale di frazione è palpitante e proprio allo scadere del primo tempo il Magra Azzurri torna per la terza volta in vantaggio con lo scatenato Martinelli che sigla la propria doppietta personale. Si va al riposo con i padroni di casa meritatamente in vantaggio per 3 - 2.



Secondo tempo che si apre con una pericolosa conclusione di Romiti, ma sono gli ospiti con buone manovre offensive a impegnare severamente la difesa dei "blues" padroni di casa. E' bravo Pietra in due occasioni ad opporsi da campione alle conclusioni degli attaccanti avversari che vanno vicinissimi al terzo pareggio, terzo pareggio trovato al 65° con una conclusione da centro area scoccata ancora da Mazzolini che trova anch'esso la doppietta personale e fissa il definitivo 3 - 3. Nel finale il Magra Azzurri prova a vincere, ma non riesce a superare l'attenta difesa degli ospiti. Una conclusione a lato di Romiti, una bella parata di Secondelli su conclusione di Leonini e un paio di mischie pericolose in area, ma il risultato non cambia. Un punto comunque prezioso per la squadra di Paolini in ottica salvezza, mentre il Vallescrivia rallenta un pochino la risalita verso le zone altissime della classifica.



Tabellino



Magra Azzurri - Vallescrivia 3 - 3

Marcatori: 18° [Rig.] Leonini (M), 20° Fassone (V), 37° e 45° Martinelli (M), 42° e 65° Mazzolini (V)



Magra Azzurri: Pietra, Capetta (Atzeni), Montani (Salamina), Orlandi, Valentini, Romiti, Benassi (Mezzani), Cariati, Martinelli L. (Morettini), Leonini, Cervia. All. Paolini

A disp.: Belloni,Ricotta,Conti,Pellegri



Vallescrivia: Secondelli, Myrtaj, El Atiki M., Prestia, Watara, Pasqui, Mazzolini, Vaccaro, Cardini, Fassone, Dentici. All. Amirante



L.G.