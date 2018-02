Un rigore di Traversaro stende una brutta Forza e Coraggio

Il Casarza Ligure si impone al "Tanca" proseguendo nel periodo favorevole con 10 punti conquistati sui 12 a disposizione. Espulso l'ex di turno Bellotti

La Spezia - Dopo il successo di Ronco Scrivia, la Forza e Coraggio crolla nuovamente tra le mura amiche. Questa volta la sconfitta è pesante poichè arrivata a discapito di un avversario impegnato nella lotta per la salvezza come il Casarza Ligure e che poco ha fatto per vincere la gara. La prova delle Furie Rosse è stata sicuramente al di sotto delle aspettative. Servirà una scossa immediata per arrivare al meglio alla delicatissima sfida di Domenica a Bogliasco che vedrà gli spezzini impegnati contro la capolista Athletic Club Liberi. Attacco Cantoni - Pesare - Amorfini per i graziotti con Palagi che parte inizialmente dalla panchina. Granata con la coppia offensiva arrivata nel mercato di Dicembre ossia l'ex Moneglia Nicolò D'Amelio e l'ex Moconesi Oneto. Forza e Coraggio che parte bene ed al 5° cerca la rete con Amorfini che, al termine di un'azione elaborata, conclude di poco alto dal limite. Al 30° Casarza vicino al gol con Oneto, ma la zuccata del bomber granata colpisce la parte esterna del palo. Al 36° Bianchi pesca in profondità Cantoni, ma De Bellis è provvidenziale e salva tutto. Il primo tempo è tutto qui e si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa al 50° arriva l'episodio cruciale: D'Amelio sfugge via sul filo del fuorigioco, entra in area dove viene a contatto con Bellotti, tra l'altro ex di turno, e per il direttore di gara si tratta di penalty e conseguente espulsione per fallo da ultimo uomo al difensore rossobianco. Dal dischetto Traversaro è impeccabile e firma la rete dell'1-0. 57° ancora Casarza pericoloso in contropiede con D'Amelio, ma Mozzachiodi è super e salva. Al 63° Selimi svetta di testa su corner di Pesare, ma la sfera esce di un nulla sopra la traversa. All'80° solita situazione in area granata, questa volta Assalino è battuto ma Rossi sulla linea è provvidenziale e salva in spaccata. Termina 0-1 per il Casarza. Passo indietro dal punto di vista della prestazione per i graziotti. Dopo la convincente vittoria di Ronco Scrivia le "Furie Rosse" non riescono a scacciare la maledizione delle gare casalinghe. La squadra di Consoli entra così nella parte di centro - bassa classifica pur mantenendo 8 punti di vantaggio sulla zona Play - Out. Per il Casarza Ligure prosegue invece il gran momento delle ultime giornate con la terza vittoria nelle ultime quattro partite disputate e la squadra che sale a quota 18 punti ad una lunghezza dal Don Bosco Spezia e Goliardicapolis.



Tabellino



Forza e Coraggio - Casarza Ligure 0-1

Marcatore: 50° [Rig.] Traversaro.



Note: al 49° espulso Bellotti (F) per fallo da ultimo uomo.



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Milone, Diamanti, Bianchi, Bellotti, Selimi, Amorfini (75° Arena), Campagni, Cantoni, Pesare, Stefanelli (70° Giancola). All. Consoli

A disp: Nuzzello, Gatti, Paparcone, Lenelli, Palagi.



Casarza Ligure: Assalino, Medda, Rossi, Puleo, Pimentel, De Bellis (80° Lanati), Cavallero (70° Iurato), Traversaro (57° Barbieri), D'Amelio N. (60° Chioino), Pozzo, Oneto. All. F. D'Amelio

A Disp: Bellafronte, Canepa, Rocca.





Arbitro: Sig. Laganaro (Genova)

Assistenti: Sig. Baldi (Chiavari); Sig. Lombardo (Genova)