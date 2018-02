Un rigore di Pesare basta alla Forza e Coraggio

Le "Furie Rosse" espugnano Ronco Scrivia, terreno di gioco del fanalino di coda Ronchese. Ottima prestazione da parte di Cantoni che si conquista anche il penalty decisivo

Ronco Scrivia - Torna al successo la Forza e Coraggio che, dopo la sconfitta contro il Real Fieschi, si riscatta espugnando il campo di una Ronchese mai doma. La posizione di classifica deficitaria dei rossoblù non rispecchia però il valore di una squadre che, pur con qualche difficoltà, ha venduto cara la pelle fino all'ultimo respiro.

Forza e Coraggio che sblocca la gara al 18°: Cantoni supera Roncati in uscita, ma il numero 1 locale abbatte l'attaccante rossobianco e per il direttore di gara si tratta di penalty. Dal dischetto si presenta Pesare che spiazza lo stesso Roncati per il gol dell'1-0. Al 20° Forza e Coraggio vicina al raddoppio con Cantoni che dal limite manda la sfera sopra la traversa. Al 35° sussulto locale con il tirocross di Sabri che viene disinnescato da Mozzachiodi. La Forza e Coraggio amministra la gara e si va al riposo sullo 0-1. Nella ripresa al 49° bella azione personale di Cantoni che viene fermato sul più bello da Moscamora. Al 51° Garre si incunea in area ma Fregosi in scivolata è provvidenziale. Al 60° Bianchi si incarica della battuta di un calcio di punizione dal limite ma la sfera esce di un nulla. Al 65° conclusione pericolosa di Camera ma Mozzachiodi è attento e para. Al 68° Campagni si libera al tiro dal limite ma la sfera esce di poco sopra la traversa. Al 71° Pesare dalla bandierina pesca Selimi che di testa sciupa da due passi. All' 85° Amorfini su calcio piazzato da posizione defilata chiama Roncati alla grande parata. Nel finale, al 94°, grande occasione per la Ronchese con Grandoni ma il neoentrato rossoblu sciupa da buona posizione. Finisce 0-1.

Vittoria importantissima per la Forza e Coraggio che potrà così preparare con maggiore serenità la sfida contro il Casarza in programma per Domenica prossima al Tanca. Nonostante un terreno di gioco ai limiti della praticabilità gli spezzini offrono una prova di tutto rispetto. Ronchese mai doma e comunque apparsa viva nonostante la classifica dica altro. Migliore in campo l'attaccante ospite Cantoni che offre una prova maschia e di grande sacrificio. Il centravanti non riesce a trovare la rete, ma si mette al servizio della squadra. Nel primo tempo conquista un prezioso calcio di rigore che verrà poi trasformato da Pesare, nella ripresa fa salirei compagni e conquista numerosi falli. Insomma gli è mancato solo il gol.



Tabellino



Ronchese - Forza e Coraggio 0 - 1

Marcatore: 18° [Rig.] Pesare



Ronchese: Roncati, Garre, Cinardo, Moscamora, Schenal, Frulli (77° Guidetti), Camera (83° Bottino), Ratto, Sabri (81° Di Luca), Savaia (73° Grandoni), Balostro (65° Velastegui). All. Amarotti

A disp: Jezzard, Bergamaschi.



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Milone, Fregosi, Palagi (70° Amorfini), Bellotti, Selimi, Bianchi, Campagni, Cantoni, Pesare (85° Macera), Diamanti. All. Consoli

A disp: Nuzzello, Arena, Stefanelli.



Arbitro: Sig. Davide Biase di Genova

Assistente N°1: Sig. Gabriele Mel (Albenga)

Assistente N°2: Sig. Xhimi Kodheli (Albenga)