Un rigore di Lombardini fa felice il Real Fiumaretta

La squadra di mister Cervia, in un "La Ferrara" in pessime condizioni, ha la meglio sul fanalino Ronchese grazie al penalty decisivo realizzato dal proprio bomber. Spezzini che raggiungono a quota 30 punti il Magra Azzurri prossimo avversario

Ameglia - Preziosissima vittoria per il Real Fiumaretta nell'ultimo turno di Promozione ligure girone B. I biancocelesti di mister Andrea Cervia hanno superato per uno a zero il fanalino di coda Ronchese al termine di una gara resa complicata più dalle condizioni del terreno di gioco della “Ferrara” e dal fitto nevischio che dalle reali qualità tecniche degli ospiti che si sono soltanto difesi come hanno potuto aiutati dal fango. A decidere le sorti della gara un calcio di rigore decretato dall'arbitro al 59° per netto fallo di mano sulla linea di porta da parte di un giocatore ospite peraltro poi espulso. Dagli undici metri infallibile Lombardini a realizzare il gol pesantissimo dei tre punti e la sua 13° rete stagionale che ne fa il vice capocannoniere del torneo alle spalle di Verona del Colli Ortonovo. Una vittoria, quella ottenuta dalla squadra del diesse Maurizio Pasciuti, che permette al Real Fiumaretta di mettersi sensibilmente al riparo dalla zona pericolosa e cominciare a fare programmi più importanti per il finale di campionato.

Prossimo appuntamento per i biancocelesti la trasferta di domenica 4 marzo sul terreno del Magra Azzurri in un sentito derby spezzino con le due squadre appaiate a quota 30 punti in classifica.



Tabellino



Real Fiumaretta - Ronchese 1 - 0

Marcatore: 59° [Rig.] Lombardini



Real Fiumaretta: Rossi, Sartini, Sandri, Bonelli, Marcuccetti, Giuntoni, Lombardini, Pezzica, Franceschini, Ragonesi. All. Cervia

A disp. Barsanti, Guglielmi, Lustri, Gazzoli, F. Valletta.



Ronchese:Roncati, Guidetti, Baiardo, Grandoni, Settena, Di Luca, Anas, Balostro, Velantegui, Savaia, Bottino. A disp. Balestrero, Himsa, Pantera, Nadir, Traverso.



Arbitro: Masini di Genova.



La classifica: Athletic Club Liberi 46, Golfo Pro Recco 45, Angelo Baiardo 45, Rivasamba 43, Real Fieschi 37, Little Club Mora 32, Colli Ortonovo 32, Forza e Coraggio 32, Real Fiumaretta 30, Magra Azzurri 30, Cadimare 29, Don Bosco Spezia 22, San Cipriano 20, Goliardicapolis 19, Casarza Ligure 18, Ronchese 6.