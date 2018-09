Un punto a testa tra Forza e Coraggio e Colli Ortonovo

Il primo derby spezzino termina senza reti, nonostante le tante occasioni durante la gara

La Spezia (Sp) - Termina senza reti il primo derby spezzino di Promozione tra Forza e Coraggio e Colli Ortonovo.Sotto un caldo davvero torrido, le Furie Rosse e le Fenici trovano quindi il primo punto stagionale.

Nel 1° tempo al 5° subito occasione d'oro per i rossi bianchi con Pesare che dalla bandierina pesca Giordano sulla cui deviazione è strepitoso Franceschini. Al 10° reazione ospite con Palagi che, su corner di Rosati, stacca più in alto di tutti ma la mira è imprecisa. Al 12° grande ripartenza granata con Rosati che calcia di potenza ma Mozzachiodi è attento. Al 15° punizione da posizione interessante per la FeC ma Esposito trova pronto Franceschini che para. Al 30° Natale libera il mancino ma la conclusione del giovane graziotto è bloccata dall'estremo difensore ospite. Al 32° Ortonovo in avanti con Manfredi che trova una traiettoria insidiosa dal limite ma Mozzachiodi è attento e mette in corner. Al 44° pericoloso Pesare che conclude un assolo calciando in porta ma non trova il bersaglio. Si va al riposo.

Nella ripresa al 46° Campagni trova un gran destro da fuori con il pallone che esce di pochissimo. Al 52° ottima iniziativa di Cerri che si libera al tiro ma la sfera esce sopra la traversa. Al 58° Panico calcia a colpo sicuro ma Quaranta appostato sulla linea sventa la minaccia. Al 60° Esposito da calcio piazzato trova ancora Franceschini pronto a dirgli di no. Al 62° Rosati prova da fuori area ma la sfera termina a lato. Al 65° grande occasione per la FeC: Memaj scappa sulla sinistra prima di trovare a centro area Magistrelli ma la conclusione del numero 9 graziotto è centrale e Franceschini salva. Al 68° Esposito imbecca Pesare che, con un tiro di punta stile calcio a 5, prende in controtempo Franceschini ma la sfera termina di poco a lato. All' 80° ospiti in 10 per l'espulsione rimediata da Maccione: il centrocampista ospite, già ammonito, calcia via un pallone e rimediando così il secondo giallo. All' 88° Natale dalla sinistra pesca in area Campagni ma l'intervento di Franceschini è determinante nell'anticipare il centrocampista graziotto pronto ad insaccare. Al 92° ultimo assalto graziotto con Pesare che prova da fuori ma Franceschini blocca. Termina 0-0.



TABELLINO



Forza e Coraggio - Colli Ortonovo 0-0



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Memaj, Maffiotti (69° Franceschini M.), Campagni, Quaranta, Giordano, Pesare, Cerri (90° Lala), Magistrelli (71° Conti), Esposito, Natale.

A disp: Stradini, Lenelli, Cagetti, Arena, Carpena, Milone.

All. Consoli





Colli Ortonovo: Franceschini L., Lorenzini E., Franchini, Palagi, Maccione, Vacchini (77° Uras), Barbieri, Cucurnia, Panico (70° Ninotti), Rosati, Manfredi (85° Lorenzini N.)

A disp: Blandi, Dido, Gambino, Giannini.

All. Rolla.





Arbitro: Sig. Biase di Genova

Assistenti: Sig. Baldassin (N.Ligure); Sig. Ciminelli (Genova)



Note: all' 80° espulso Maccione per doppia ammonizione.