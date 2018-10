Un penalty di Costa fa esultare i "Canarini"

Al "Piero Bibolini" di Falconara di Lerici il Canaletto centra la seconda vittoria consecutiva superando di misura nel derby spezzino un buon Magra Azzurri

Lerici - Basta un rigore di bomber Costa al Canaletto per assicurarsi il derby spezzino contro il Magra Azzurri e centrare la seconda vittoria consecutiva. Per i "blues" di mister Paolini è invece il primo stop in campionato dopo due segni X consecutivi.



Le formazioni: Canarini con il tridente Costa - Poli - Tamba Camara. Ospiti che all'ultimo secondo devono rinunciare a capitan Antonelli sostituito da Capetta e si affidano al giovane Atzeni insieme a Goldoni nel reparto offensivo.



Cronaca: Sullo splendido sintetico del "Piero Bibolini" di Falconara di Lerici partono meglio gli ospiti e al 17° Ardovino è costretto a fermare con un fallo il lanciato Atzeni. Punizione seguente con il pallone che calciato da Goldoni sibila a fil di palo. Tre minuti dopo la risposta locale: Costa sulla sinistra si gira e prova il tiro immediato che diventa un assist per Poli il quale calcia però sul fondo. Al 26° centro dalla sinistra di Dascanio su cui Tamba, a due passi dal portiere, sfiora solamente l'impatto. Si arriva così all'episodio decisivo quando al 37° Tamba cambia gioco per Dascanio che crossa prontamente trovando il fallo di mano in area di Betti. Per l'arbitro è rigore e dal dischetto Costa è implacabile e manda avanti i suoi. Al 41° bell'assolo di Atzeni che conclude con un tiro cross insidioso respinto da Bertagna proprio sui piedi di Leonini, ma la conclusione di quest'ultimo viene rimpallata e si va così al riposo negli spogliatoi sul parziale di 1 - 0.

La ripresa si accende al quarto d'ora: Magra Azzurri pericolosissimo quando Romiti serve Atzeni che conclude, ma la risposta di Bertagna è di quelle importanti. Il Canaletto punge in ripartenza e prova a fare male con Poli e Costa. Al 65° Richerme offre a Tamba la cui conclusione è deviata in angolo da Grilli. Al 73° vicino al raddoppio il Canaletto quando Ardovino ruba palla a destra e mette in mezzo per Costa che si gira bene, ma è sfortunato nel colpire il palo. A seguire interessante azione in ripartenza sull'asse Giannini - Costa con conclusione del primo disinnescata da Grilli. Al 76° grande assolo di Atzeni che lascia sul posto Becci, palla a rimorchio per il neo entrato Salamina che, tutto solo, spara incredibilmente alto il pallone del possibile pareggio. All'82° Magra Azzurri ridotto in inferiorità numerica per l'espulsione comminata a Goldoni. Un minuto prima Grilli aveva salvato sul lanciato Costa. All'85° Gabriele lancia Giannini che si accentra e conclude sfiorando la traversa. Lungo recupero di 6' minuti in cui Giannini prima e Marozzi poi provano la via del raddoppio, ma con poco costrutto. Infine Magra Azzurri ridotto addirittura in nove uomini per l'espulsione di Casassa per doppia ammonizione. Tre punti che vanno quindi ad appannaggio del Canaletto che sale a quota 6 in tre giornate, Magra Azzurri che rimane fermo a due lunghezze.



Tabellino



Canaletto - Magra Azzurri 1 - 0

Marcatore: 37° [Rig.] Costa



Canaletto: Bertagna, Becci, Richerme, Ponte, Ardovino, Gabriele, Marozzi, Dascanio, Poli, Costa, Tamba Camara. All. Bastianelli

A disp.: Santini, Sanguinetti, Quezada, Giancola, Giannini, D'Andrea, Lonardo, Maggiali.



Magra Azzurri: Grilli, Betti, Casassa, Mezzani, Valentini, Buffoni, Romiti, Capetta, Atzeni, Goldoni, Leonini. All. Paolini

A disp.: Quintavalla, Iodice, Montani, Dani, Antonelli, Parma, Salamina.