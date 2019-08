La Spezia - Dopo i primi undici volti nuovi e come anticipato da Calcio Spezzino il diesse dei "Pirati" Tognetti fa un nuovo "regalo" a mister Buccellato. Viene infatti ingaggiato dal Canaletto l'attaccante classe '97 Tommaso Giannini per cui la dirigenza cadamota ha dovuto battere una folta concorrenza di squadre interessate. "Siamo felici di aver acquisito un giocatore che con le sue caratteristiche completa al meglio il nostro reparto avanzato" - dichiara lo stesso direttore sportivo Tognetti che poi continua - "Con lui accresce ulteriormente la già buona qualità della rosa del Cadimare Calcio." Cresciuto nel Settore Giovanile del Canaletto il nuovo attaccante del Cadimare esordisce in Promozione nella stagione 2015/2016 segnando 14 reti. La stagione successiva passa in prestito al Magra Azzurri nel torneo di Eccellenza andando in rete in quattro occasioni. Torna poi al Canaletto contribuendo con 11 segnature alla vittoria del campionato di I Categoria e del Titolo Regionale Ligure di I Categoria. Meno bene la scorsa stagione in Promozione con solo una rete all'attivo. La prossima con la maglia del Cadimare dovrà quindi essere la stagione del rilancio e della definitiva consacrazione, ci sperano tutti i tifosi dei "Pirati".