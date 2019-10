Un gran gol di Becci spedisce il Canaletto in seconda piazza

La Spezia - Prestazione orgogliosa e di carattere per il Canaletto Sepor che centra la terza vittoria nelle prime quattro giornate di campionato salendo al terzo posto in classifica ad una sola lunghezza dal duo di testa. La squadra di Bastianelli offre una grande prestazione contro la blasonata Sammargheritese imponendosi di misura nonostante debba giocare in inferiorità numerica dal 26° del primo tempo per l'espulsione di Marozzi.



Già al 10° canarini pericolosi con Caneri che serve bomber Costa, ma quest'ultimo ritarda troppo il tiro e si fa recuperare da Del Cielo. Al 25° i gialloblu in evidenza con una bella triangolazione sull'asse Costa - Ambrosini - Poli e conclusione di quest'ultimo solo davanti a Calori, ma tiro che finisce a lato graziando gli "orange" dalla capitolazione. Sessanta secondi sul cronometro e Canaletto in inferiorità numerica per l'espulsione di Marozzi costretto a commettere fallo da ultimo uomo sul lanciato Paoletti. Al 39° Peragallo rischia l'autorete per anticipare Marte messo in movimento da Costa.



Ad inizio ripresa il Canaletto chiede un calcio di rigore per un presunto fallo di Calori su Poli, ma l'arbitro lascia proseguire. Sembra un monologo degli spezzini che un minuto dopo si fanno pericolosi ancora con lo stesso fantasista messo in azione dall'assist di Jacopo Antonelli. Al 58° Becci di testa su angolo di Ambrosini spreca a pochi passi dalla porta. Il difensore si rifà all'81° quando, ancora su corner di Campagni, riceve la sponda di Davide Antonelli e si avvita in una spettacolare rovesciata portando in vantaggio i suoi. Due minuti dopo parità numerica ristabilita in campo per l'espulsione di Calori reo di un brutto fallo sul lanciato Marte. All'89° Mendoza non aggancia un invitante assit di un compagno. In pieno recupero Barre salva su Dascanio, poi ecco la prima vera occasione "orange" con Salano che al 96° sfiora l'incredibile pareggio con un colpo di testa che esce di un niente.



Tabellino



Canaletto Sepor - Sammargheritese 1 - 0

Marcatore: 81° Becci



Note: al 26° espulso Marozzi (C), all'83° espulso Calori (S)



Canaletto Sepor: Bertagna, Antonelli D., Bagnoli, Caneri (32° Pasini), Becci, Marozzi, Marte, Antonelli J., Costa (90° Dascanio), Poli (76° Mendoza), Ambrosini (62° Campagni). All. Bastianelli



Sammargheritese: Calori, Peragallo (61° Dapelo), Del Cielo (83° Barre), Gambarelli, Mortola (72° Moladori), Di Carlo, Ori, Buffo, Salano, Paoletti, Gallio. All. Camisa



Arbitro: Sig. Puddu di Genova

Assistente N°1: Sig. Greppi di Genova

Assistente N°2: Sig. Caggiano della Spezia



L.G.