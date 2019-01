Un gol lampo di Leonini non basta al Magra Azzurri

Subito in vantaggio con un gol nei primissimi minuti del solito esterno offensivo la squadra di Paolini è raggiunta nella ripresa dal Campomorone. Locali che recriminano per alcuni interventi troppo duri degli ospiti, buon punto comunque per i blues

Santo Stefano Magra - Pareggio nella prima gara del girone di ritorno per i bianco azzurri del Magra Azzurri che impattano al "Camaiora" contro i genovesi del Campomorone al secondo segno X in trasferta consecutivo dopo quello dell'ultima giornata del girone di andata ottenuto in casa del Cadimare.



Molte le assenze tra i bianco azzurri: mister Paolini deve rinunciare a Capetta squalificato e agli infortunati Atzeni, Buffoni e Sarti. In attacco centralmente spazio quindi per Goldoni con Leonini e Parma, a centrocampo trova una maglia da titolare Bettoni insieme a capitan Antonelli con Salamina spostato sulla linea difensiva con i confermatissimi Mezzani - Valentini - Casassa. Assenze anche per mister Pirovano che dopo il match del "Pieroni" prima delle vacanze deve rinunciare a Stabile e al centravanti Salas Mendoza. In avanti ecco quindi bomber Curabba con Galluccio e sull'out di destra Gattulli.



Pronti via e spezzini subito in vantaggio: è il 2° minuto e Leonini raccoglie il lancio di Romiti, supera in velocità due avversari e batte Canciani in disperata e vana uscita. Ospiti colpiti a freddo che reagiscono, ma non trovano sbocchi alla loro manovra con la difesa di mister Paolini che si conferma bunker quasi inespugnabile e così gli attaccanti bianco blu non riescono ad impensierire Grilli. Al 40° la squadra di Pirovano, sugli sviluppi di una furiosa mischia in area avversaria, potrebbe trovare lo spiraglio giusto, ma alla fine arriva l'opportuno intervento di Mezzani che spazza la sua area rinviando il pallone in fallo laterale. Proprio al 45° si rivede il Magra Azzurri quando i "blues" conquistano un calcio di punizione da circa 20 metri dalla porta avversaria per un fallo commesso su Parma. Si incarica della battuta Salamina che prova a sorprendere Canciani bravissimo nel disinnescare il pericolo volando a deviare in angolo. Si va al riposo sul minimo vantaggio locale maturato in apertura di frazione.



La ripresa si apre come la prima frazione: è il 49° quando Leonini si lancia in splendida azione personale, ma la conclusione vede la palla sfilare sul fondo a fil di palo. Un minuto prima dell'ora di gioco ecco il pareggio del Campomorone che arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Gattulli. Iniziano a montare le proteste dei locali che si lamentano prima della concessione del calcio d'angolo che ha portato al pareggio e poco dopo per una gomitata al viso nei confronti del malcapitato Bettoni da parte di un difensore ospite non ravvisata dall'assistente dell'arbitro presente a pochi metri dall'azione di gioco. La partita si innervosisce e anche Salamina viene colpito al volto da un avversario dovendo uscire dal campo perchè perde sangue dal naso. L'ultimo tentativo si registra in pieno recupero al 92° con il subentrato Pellegri che calcia di sinistro mandando il pallone poco lontano dal palo. Da segnalare anche il debutto in maglia "blues" del neo acquisto ex Cadimare Morettini. Alla fine una buona gara da parte del Magra Azzurri e un buon punto messo in cascina, anche se la squadra di Santo Stefano Magra può recriminare per un arbitraggio troppo indulgente nei confronti degli avversari che avrebbero meritato qualche cartellino in più per via del gioco a volte anche "troppo maschio" che li ha visti protagonisti. Locali che salgono a quota 24 ad una lunghezza dai play - off con il quinto posto (che al momento per via della forbice di 10 punti dal secondo posto non permetterebbe comunque di disputare gli spareggi promozione, ndr) occupato dal Cadimare, mentre il Campomorone sale in 11° posizione a 18 punti, due in più del Colli Ortonovo vittorioso in casa della Burlando e prima squadra in zona play - out.



Tabellino



Magra Azzurri - Campomorone Sant'Olcese 1 - 1

Marcatori: 2° Leonini (M), 59° Gattulli (C)



Magra Azzurri: Grilli, Casassa, Salamina, Mezzani, Valentini, Romiti, Bettoni (Castellanotti), Antonelli, Leonini (Pellegri), Goldoni (Montani), Parma (Morettini). All. Paolini

A disposizione: Quintavalla, Novelli, Sarti.



Campomorone S.Olcese: Canciani, Gattulli, Perdelli, Bevegni, Musso, Fabris, Trabacca, Cappellano, Galluccio, Curabba, Minardi. All. Pirovano

A disp: Marinaro, Galluccio, Temperini, Bruzzone