Un gol del classe 2002 Conti stende il Colli Ortonovo

Vittoria di misura per il Magra Azzurri contro la squadra di mister Cucurnia. Blues ora settimi, ospiti costretti ai Play - Out con il Casarza Ligure

Santo Stefano Magra - Con una rete nel finale del giovanissimo classe 2002 Marco Conti il Magra Azzurri si aggiudica uno dei tre derby spezzini della penultima giornata del campionato di Promozione ligure, quello contro il Colli Ortonovo. E dire che la formazione di mister Cucurnia scendeva in campo bisognosa di punti per cercare di mettere ulteriore distanza tra sé e il Casarza Ligure, mentre i locali erano oramai tranquilli della loro posizione in classifica. Un Colli Ortonovo che ha tentato in tutti i modi di trovare il gol da tre punti colpendo anche un palo con Verona, ma che nel finale ha alzato bandiera bianca e sarà ora costretto a disputare i Play - Out.



Primo tempo equilibrato che si vivacizza nella fase centrale con il Colli che cerca di rendersi pericoloso, ma la prima conclusione nello specchio della porta è di Salamina su calcio piazzato. Il Colli tenta la via del goal con tiri dalla distanza per due volte al 22° con Giannini e al 40°, ma con scarsa precisione. Per il Magra bella discesa di Leonini alla mezzora con conclusione di destro a lato.



Più vivace la ripresa con un Colli più aggressivo, ma con un Magra attento e sempre pronto a ripartire. Le occasioni arrivano nel finale della gara. Al 35° è Montani che respinge sulla linea una pericolosa conclusione degli avversari scagliata da capitan Cucurnia N. e al 40° è Verona a colpire il palo con un bel destro a giro. "Fenici" veramente sfortunate nelle due circostanze. Proprio nel finale il goal che decide la partita: Romiti va sul fondo mette la palla al centro per Marco Conti che con un bel destro al volo batte il portiere.



La squadra di Paolini con questi tre punti sale a quota 42 occupando la settima posizione in classifica a pari merito con il Don Bosco Spezia. Colli Ortonovo sempre quartultimo a quota 27 che vede avvicinarsi pericolosamente a quota 26 il Casarza Ligure che supera il Campomorone Sant'Olcese. Sicuramente la squadra di Cucurnia dovrà ora disputare il Play - Out, ci vorrà un risultato positivo domenica prossima contro il Golfo Paradiso per avere due risultati a disposizione su tre non facendosi così superare dai granata di Venuti.



Tabellino



Magra Azzurri - Colli Ortonovo 1 - 0

Marcatore: 90° Conti



Magra Azzurri: Quintavalla, Capetta, Montani, Mezzani, Casassa, Romiti, Bettoni (Boni), Antonelli, Salamina, Leonini (Conti), Benassi (Morettini). All. Paolini

A disp.: Grandi, Iodice, Cerri, Lugli



Colli Ortonovo: Blandi, Palagi, Giannini, Gambino, Ceccarelli, Vacchino (Ferulli), Verona, Cucurnia N., Panico (Ninotti), Lorenzini, Manfredi (Lorenzini E. - Leonardi). All. Cucurnia P.