Un gol del bomber spezzino Corvi laurea Campione d'Inverno la Pontremolese

La formazione di mister Alberto Ruvo, sotto di un gol con il Lammari, pareggia ad inizio ripresa e poi infila al 92° il gol vittoria con l'ex centravanti della Fezzanese. Colpo di mercato con l'ingaggio di Cacchioli

Pontremoli - Una rete del bomber spezzino Corvi Luca (nella foto di Pelucchi Matteo, ndr), ingaggiato nel mercato di dicembre dalla Fezzanese, consente alla Pontremolese di mister Alberto Ruvo di battere al 92° il Lammari nell'ultima giornata d'andata del Girone A di Promozione toscana e di laurearsi così Campione d'Inverno a quota 32 punti con quattro lunghezze di vantaggio sull'accoppiata in seconda posizione formata da Lampo e Sestese. Ospiti che erano passati in vantaggio sfruttando un errore difensivo locale per poi subire il pareggio a firma di D'Angelo al 50°. In panchina nella Pontremolese anche il neo acquisto Cacchioli estremo difensore classe '90 con trascorsi veramente importanti nelle giovanili del Parma e poi una carriera spesa in serie D con 49 presenze tra Sestri Levante e Sansepolcro e tra Serie C1 e Serie C2 con Fondi, Pavia, Gubbio e L'Aquila e anche un'apparizione in Serie A slovena con l'ND Gorica per un totale di 38 presenze tra i professionisti. Un acquisto di grandissimo livello che fa capire quanto la Pontremolese creda nel salto in Eccellenza toscana.



Tabellino



Pontremolese - Lammari 2 - 1

Marcatori: 50° D'Angelo (P), 92° Corvi (P)



Pontremolese: Sardella, Bernieri, Menichetti, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Rossi, D Angelo, Occhipinti, Corvi, Filippi G. All. Ruvo

A disp.: Cacchioli, Balestracci, Erta, Iorfida, Martinelli, Lombardini, Castellotti E., Castellotti A., Gussoni.



Lammari: Biondi, Borelli, Benedetti, Jatta, Mattioli, Del Carlo, Viviani Em., Marchi, Ricci, Babboni, Tuccori. All. Fracassi

A disp.: Viviani Ma., Petretti, Dal Poggetto, Lionetti, Franceschini, Zaffora, Decanini, Chetoni, Di Mauro.



Arbitro: Sig. Colombi Leonardo di Livorno

Assistente N°1: Sig. Molesti Michele di Livorno

Assistente N°2: Sig. Matteucci Alessio di Livorno