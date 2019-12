Un giovane della Fezzanese in prestito al Cadimare

La Spezia - Giovane rinforzo difensivo per il Cadimare che ingaggia, con la formula del prestito, dalla Fezzanese il centrale di difesa fuori quota classe 2000 Ruggero Delvigo. In maglia "Verde" Delvigo è stato un pilastro della formazione Juniores di mister Bonati conquistando un Titolo Regionale della Liguria, finendo tra le prime otto formazioni in Italia e concludendo la stagione successiva con un gran secondo posto nel torneo Juniores Nazionale. Delvigo ha anche esordito in Prima Squadra in Serie D sotto la guida di mister Sabatini. Tra i "Pirati" ritroverà tanti ex Fezzanese come Bertagna, Cupini, Cidale, Lapperier e Lunghi.



G.L.