Un buon Marassi si arrende ad una Forza e Coraggio spietata

La Spezia - Vittoria di prestigio per le "Furie Rosse" che si aggiudicano la battaglia del "Tanca" contro un Marassi mai domo e si confermano in vetta alla classifica del Girone B di Promozione. Primo tempo divertente e giocato a ritmi elevati da entrambe le squadre ma chiuso con la Forza e Coraggio sul doppio vantaggio. Nella ripresa il Marassi ha provato con tutte le sue carte a rimetterla in piedi, ma i ragazzi di Andrea Gatti sono riusciti a portare a casa tre punti pesantissimi.



Iniziano meglio gli ospiti con Stradi che all' 8°, ben liberato da Vulpes, calcia alto dal limite. Al 10° risposta rossobianca con Natale che si libera di Maucci e mette al centro per Corvi che da due passi manca il gol del vantaggio. Vantaggio che arriva al 22°: Esposito recupera palla e serve Corvi che, con un delizioso colpo di tacco, restituisce la sfera allo stesso fantasista graziotto il quale con freddezza manda la sfera all'angolino dove Carozza non può arrivare. Al 26° reazione Marassi con Cavallino che da fuori calcia di poco alto. Al 45° episodio chiave: gran palla di Stella per Corvi che si presenta in area ma Maucci, da ultimo uomo, lo stende al momento della conclusione: calcio di rigore e rosso diretto per il difensore genovese. Dal dischetto va Amorfini che spiazza Carozza e fa 2-0. Si va al riposo.



Nella ripresa la Forza e Coraggio impone la propria supremazia e trova anche il gol del 3-0: al 60° Stella si presenta in area e con un sinistro chirurgico trafigge l'incolpevole Carozza. Al 64° il Marassi rimane in nove uomini: Stradi colpisce un avversario a palla lontana e viene allontanato dal direttore di gara. Al 70° Drovandi a tu per tu con Carozza chiama quest'ultimo alla grande parata. Al 75° il Marassi accorcia le distanze: Raso da centrocampo vede Mozzachiodi leggermente fuori dai pali e lo sorprende con un gran tiro. Al 78° altra occasione per il Marassi con Samuele Ghiglia che da buona posizione manda a lato. All' 85° Pesare in assolo colpisce il palo con un destro a colpo sicuro. Nel finale la Forza e Coraggio amministra e porta a casa il successo.



Palma di migliore in campo per Federico Stella: prestazione superlativa per l'estroso centrocampista della Forza e Coraggio. Incontenibile in mezzo al campo, nel primo tempo inventa un grande assist per Corvi che poi conquisterà un prezioso penalty, nella ripresa si mette in proprio e firma il gol del 3-0 con il quale le "Furie Rosse" mettono in ghiaccio la gara.



Tabellino



Forza e Coraggio 1914 - Marassi 1965 3-1

Marcatori: 22° Esposito (F), 45° [Rig.] Amorfini (F), 60° Stella (F), 75° Raso (M)



Note: al 45° espulso Maucci (M) per fallo da ultimo uomo; al 64° espulso Stradi (M) per gioco violento.



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Di Biase, Natale, Pesare, Giordano, Barabino, Amorfini, Stella (66° Drovandi), Corvi (80° Arena), Esposito, Delvigo (62° Lenelli). All. Gatti

A disp: Stradini, Angella, Fiorenza.



Marassi: Carozza, Raso, Robotti, Bondelli, Maucci, Stefanzl (73° Olanda), Stradi, Owusu Ansah (78° Brema), Vulpes (69° Da Ronch), Ghiglia S., Cavallino (46° Ghiglia A.). All. Repetti

A disp: Firpo, Abamo, Cani, Garrone, Sugrenti.



Arbitro: Sig. Fabio Conti di Genova

Assistenti: Sig. Luis Xavier Bautista Romero (Genova); Sig. Roberto Greppi (Genova).