Un buon Canaletto cede a Recco

Recco - Nonostante una prova gagliarda e un primo tempo per lunghi tratti dominato il Canaletto Sepor torna a casa con un pugno di mosche dalla trasferta in casa del Golfo Paradiso PRCA. Di contro la squadra di mister Foppiano trova una vittoria scaccia crisi dopo la brutta sconfitta della settimana precedente subita ad opera del Cadimare.



In cronaca si fa subito vedere il Canaletto che al 2° e al 5° prova a farsi pericoloso con Costa. Nel primo caso l'attaccante parte sulla destra, salta due avversari, ma il suo tiro termina tra le braccia di Roi. Nel secondo tentativo, su lancio di Poli, calcia a rete con il pallone che viene deviato in angolo. Al 13° la partita si è già sbloccata: Monticone da poco oltre metà campo prende la mira e sorprende Stano rimasto troppo lontano dai pali. Risposta ospite al 21° con un piazzato di Poli controllato in volo da Roi. Poco dopo è Pasini a divorarsi il gol del pareggio quando stacca indisturbato, ma manda alto sopra la traversa. E' il Canaletto a fare la partita e al 28° Marte va vicinissimo al pari: splendido pallone filtrante di uno scatenato Poli per il compagno che evita l'uscita di Roi, ma si deve allargare e non inquadra lo specchio della porta. Alla mezzora ci riprova ancora Costa con palla sull'esterno della rete. Al 34° occasionissima per il raddoppio della squadra di Foppiano ancora con Monticone che rinnova il duello con Stano questa volta vinto dal portiere spezzino che ipnotizza l'attaccante di casa a tu per tu. Si va al riposo negli spogliatoi.



Prima emozione della ripresa al 54° con Foppiano che calcia dal cuore dell'area di rigore, ma Stano fa suo il pallone in due tempi. Al 65° risponde Costa che avrebbe una buona occasione, ma spreca tutto calciando altissimo da buona posizione. Seconda frazione meno appassionante e viva. Il Golfo Paradiso controlla forte del vantaggio, il Canaletto non riesce più a farsi pericoloso con grande frequenza anche se Costa e Poli sembrano ispirati. Al 70° lamentano la concessione di un calcio di rigore i locali per una spinta in area ai danni di Pezzi, ma l'arbitro fa proseguire. All'87° la chiude Massaro che addomestica un lancio di Tazzer, entra in area, salta anche Stano proteso in vana uscita e deposita in rete il punto che chiude i conti. Finisce così con il Golfo che festeggia il ritorno alla vittoria.



A fine partita questo il commento di mister Foppiano:



"Vittoria meritata contro la squadra migliore che abbiamo affrontato in questo inizio di campionato. Abbiamo sofferto, aspettato e colpito con intelligenza tattica. Credo che nel primo tempo siano andati meglio loro, la seconda frazione è stata di nostro appannaggio."



Tabellino



Golfo Paradiso PRCA - Canaletto Sepor 2 - 0

Marcatori: 13° Monticone, 87° Massaro



GOLFO PARADISO PRCA: Roi, Canepa, Ventriglia, Bacigalupo, Maura, Cerrone, Foppiano A., Pezzi, Rizzo, Aprile, Monticone. All. Foppiano M.



CANALETTO: Stano, Pasini, Fazio, Campagni, Antonelli D., Becci, Marte, Antonelli J., Costa, Poli, Ambrosini. All. Bastianelli