Un arrivo dall'Eccellenza per il Canaletto

La Spezia - Grosso colpo del Canaletto Sepor che strappa ad una nutrita concorrenza l’esterno offensivo Matteo Paparcone classe '98, l’anno scorso autore di una splendida stagione in Eccellenza nel Rapallo, condita da tre reti all'attivo, dopo un inizio di campionato nelle fila del Valdivara 5 Terre lasciato nel mercato dicembrino dopo aver messo a segno un gol.

Paparcone, cresciuto nel settore giovanile dell’Arci Pianazze, ha militato nella formazione Juniores Nazionale della Lavagnese con cui ha raggiunto i Quarti di Finale dei Play - Off Nazionali. Fanno seguito due anni positivi in Eccellenza nel Valdivara 5 Terre vincendo con mister Mirko Fanan anche una Coppa Italia, per poi passare a dicembre l’anno scorso nel Rapallo. Negli ultimi tre anni fra campionato e coppa un totale di 95 reti con 7 reti: "Sono molto contento di questa scelta" - dice Paparcone - "mi hanno parlato molto bene di Bastianelli, spero di lavorare bene con lui durante la settimana per aiutare la squadra a vincere la domenica. La squadra sembra competitiva per fare un’ottima stagione, non vedo l’ora di iniziare."

Molto contenta anche il team manager Nunzia Imperato che ritrova il giocatore dopo l'esperienza comune nel club di Beverino: «Matteo è un ragazzo che abbiamo fortemente voluto, positivo sia un punto di vista tecnico che umano che ci darà sicuramente una grossa mano. La nostra rosa è quasi pronta, forse manca ancora qualche dettaglio, ma intanto iniziamo la preparazione e poi vedremo cammin facendo se vi fosse necessità di qualche ulteriore intervento».

Sempre sul fronte mercato, in uscita l’attaccante Tommaso Giannini sul quale si è buttato con veemenza il Cadimare che deve vincere la concorrenza di Magra Azzurri, Tarros Sarzanese, Don Bosco e nelle ultime ore della Forza Coraggio che deve verificare le condizioni fisiche del neo acquisto Luca Corvi.