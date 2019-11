Un Mosto devastante stende il Valdivara

Cogorno - Il Valdivara 5 Terre si imbatte nell'ennesima giornata di grazia del bomber Federico Mosto che con una tripletta tocca la doppia cifra in quanto a reti segnate in stagione, ma soprattutto ribalta il parziale nello scontro diretto per la salvezza contro il Real Fieschi. Brutto stop insomma per gli spezzini di Priano, mentre una vera e propria boccata d'ossigeno per i bianco azzurri di mister Paglia.



Cronaca: Ospiti che partono brillanti e impegnano Pozzo dopo appena 3' minuti di gioco, ma il risultato non si sblocca. Di occasioni ulteriori neanche a parlarne fino al 16° quando Bolla con uno spiovente dalla grande distanza supera il capitano ed estremo difensore locale portando in vantaggio gli ospiti. Passano pochi minuti e il Real Fieschi confeziona il gol del pareggio: è il 23° quando Groppo da sinistra trova la testata chirurgica di Mosto per il pareggio. Pareggio che fa aumentare i giri del motore bianco azzurro che si ricompatta e guadagna metri in campo, mentre di contro il Valdivara sembra disunirsi. I ragazzi di Paglia sono premiati al 40’: gran apertura di Martino per Asimi che mette la sua qualità nel dribbling secco al portiere e nel tap-in vincente del 2-1 che porta le squadre negli spogliatoi.



Nel secondo tempo cambia definitivamente il vento al 26’ quando Traversaro sfonda sulla destra e viene atterrato con l'arbitro che concede la massima punizione. Sulla palla Mosto e rete del 3-1. Al 31’ ancora Valdivara indomito nel provare ad accorciare nuovamente le distanze: botta potente, ma centrale che Olmo respinge con i pugni. Al 40’ sale in cattedra un super Mosto che si invola su lancio lungo, difende palla, mette il corpo e insacca la tripletta personale per il definitivo 4-1. Sul finire Pozzo mette l’ ultima firma con un bel doppio intervento a terra che nega il raddoppio al Valdivara. Triplice fischio, tre punti che sono ossigeno puro per il Real Fieschi. Spezzini sempre più invischiati in ultima posizione.



Tabellino



Real Fieschi - Valdivara 4 - 1

Marcatori: 16° Bolla (V), 20°, 71 [Rig.] e 85° Mosto (R), 38° Asimi (R)



Real Fieschi: Pozzo, Pecaj, Martino (35' st Rossi), Salvatori (16' pt Garbarino), Conti, Bacigalupo, Traversaro (36' st Dahmane), Ronconi, Mosto, Asimi (19' st Dondero), Groppo (42' st Casale). All. Paglia

A disp.: Ghirlanda, Rugari, Biancardi, Rezzano.



Valdivara 5 Terre: Brozzo, Polani, Lala, Barrow, Nardini, Bertonati, Ciuffardi, Belforti, Naclerio A., Simonini G., Bolla. All. Priano

A disp.: Rossi, Bocchia, Degano, Memaj, Naclerio M., Nika, Riaj, Taddei.