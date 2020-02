Un Canaletto irriconoscibile cede alla Sammargheritese

Santa Margherita Ligure - Brutto K.O. per il Canaletto Sepor che cede nettamente sul difficile campo di una Sammargheritese in palla che bissa la vittoria di sette giorni prima ottenuta sul difficile campo del Vallescrivia.



Le formazioni: Nonostante la doppietta realizzata sette giorni prima Camisa manda in panchina Paoletti e inizia con il tandem offensivo composto da Olmo e Salano. Regia affidata a Gambarelli, Di Carlo - Mortola la coppia centrale di difesa.

Bastianelli preferisce ancora Stano a Bertagna a difesa dei pali, riecco poi Marte dal 1' minuto con Costa e Poli. Jacopo Antonelli si accomoda in panchina.



Cronaca: Pronti via e la Sammargheritese passa in vantaggio quando Ambrosini sbaglia il disimpegno e Salano recupera la sfera e si lancia in ripartenza per poi offrire ad Olmo il pallone che l'attaccante trasforma nel vantaggio "orange". Passano appena tre minuti e Salano si libera in area e conclude a rete trovando la respinta di Stano, Gallio recupera la sfera ma viene atterrato in area da Fazio con l'arbitro che concede la massima punizione. Sul dischetto si porta Salano che raddoppia il punteggio per la squadra di casa. Partita in discesa per la Sammargheritese, dura salita da scalare per i "canarini". Nell'occasione proteste di Bagnoli che viene anche ammonito. Difesa spezzina sicuramente da rivedere in questi primissimi minuti di gioco tanto che mister Bastianelli opera subito un cambio inserendo Pasini per lo stesso Bagnoli. La Sammargheritese forte del doppio vantaggio immediatamente acquisito abbassa il proprio baricentro cercando poi di colpire in ripartenza. Bisogna aspettare il 33° per la prima azione spezzina con Poli che imbecca Costa il quale conclude a lato. E' un fuoco di paglia perchè al 40° la Sammargheritese chiude in anticipo la contesa trovando la terza rete da azione d'angolo di Dapelo, spizzicata di Olmo e tocco vincente di Mortola. Prima frazione perfetta dei locali, veramente sotto tono i ragazzi di Bastianelli.



Ripresa che si apre con Sanguinetti al posto di Ambrosini. Al 50° questa volta il rigore è per il Canaletto con Di Carlo che trattiene Fazio in area. Dal dischetto Marozzi prova a riaprire la partita. Bastianelli richiama proprio Fazio per Mendoza aumentando il potenziale offensivo dei suoi, mentre Camisa aveva già inserito Canella al posto dell'ottimo Salano. Dopo la consueta girandola di cambi Canaletto pericoloso al 78° quando su angolo di Poli è Becci ad incornare il pallone e mandare di poco a lato. Poco prima gran botta di Dapelo da fuori area che finiva sul fondo. All'85° l'ultima emozione con la Sammargheritese vicina al poker quando Guarella penetra tutto solo in area di rigore, ma vede la sua conclusione respinta da un ottimo intervento di Stano. Triplice fischio e sipario sul match del "Broccardi" di Santa Margherita Ligure. Ottima Sammargheritese, ma Canaletto veramente irriconoscibile.



Tabellino



Sammargheritese - Canaletto 3 - 1

Marcatori: 3° Olmo (S), 6° [Rig.] Salano (S), 40° Mortola (S), 50° [Rig.] Marozzi (C)



Sammargheritese: Calori, Criscuolo, Gallio (65° Ferrari), Gambarelli, Di Carlo, Mortola, Guarella, Dapelo, Olmo (80° Paoletti), Musante (60° Ori), Salano (48° Canella). All. Camisa

A disp.: Adamoli, Peragallo, Spalletta, Bosetti, Gaetani.



Canaletto Sepor: Stano, Fazio (51° Mendoza), Bagnoli (25° Pasini), Ardovino, Becci, Marozzi (73° Pieri), Marte (60° Bottegal), Ambrosini (46° Sanguinetti), Costa, Poli, Campagni. All. Bastianelli

A disp.: Bertagna, Boggio, J. Antonelli, Caneri.