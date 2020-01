Ufficialmente salvo il Real Fieschi

Il Real Fieschi ASD va avanti! Grazie ad un netto rimpasto societario e con un importante sforzo economico da parte di tutte le componenti chiamate in causa, oltre che da una rilevante ricapitalizzazione, da questa sera si può felicemente affermare che Real Fieschi è vivo e operativo. Permangono le difficoltà finanziarie ormai note, ma il sodalizio di San Salvatore dei Fieschi prosegue la propria attività con tanta nuova determinazione.



Finisce ufficialmente l’era Levaggi e si apre quella del nuovo presidente, Ermano Biancardi, che entrerà ufficialmente in carica in carica la prossima settimana. Seguirà nuovo comunicato con la presentazione ufficiale del nuovo organigramma.



In conclusione un breve messaggio dell’ormai ex presidente Andrea Levaggi: “Date una mano al nuovo Presidente ed al nuovo Consiglio. Mi raccomando. Grazie di tutto ed è stato comunque un piacere."



Classifica: 33 Forza e Coraggio, 33 Golfo Paradiso PRCA, 32 Cadimare, 32 Canaletto Sepor, 29 Colli Ortonovo, 29 Vallescrivia, 25 Goliardicapolis, 25 Marassi, 21 Levanto Calcio, 20 Magra Azzurri, 19 Sammargheritese, 15 Real Fieschi (-1), 14 Don Bosco Spezia, 11 Bogliasco, 6 Valdivara 5 Terre