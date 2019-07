Ufficializzato l'organigramma del Don Bosco Spezia Calcio

La Spezia - Il Don Bosco Spezia Calcio alla assemblea tenutasi nel mese di luglio a rinnovato le proprie cariche societarie alla guida riconfermato come Presidente l'inossidabile Giancarlo Franceschini, il quale sarà affiancato dai due Vicepresidenti Euro Rege Cambrin e Stefano Menconi, riconfermato nel ruolo di Direttore Generale Gianluca Galli. Segretario è stato nominato Luca Massini, mentre rimane confermato alla guida della scuola calcio Alfredo Iandoli. Confermati i consiglieri Luigi Fornaciari Chittoni quale responsabile legale e addetto stampa, Enzo Croce con compiti di economato e Fabrizio Andreotti che terrà i rapporti con Enti ed Istituzioni Locali.

Per il settore tecnico ci sono i nuovi ingressi del Direttore Sportivo della Prima Squadra Massimiliano Fontana e il Direttore Sportivo della Juniores Mario Bucchi, confermato inveve quale Direttore Sportivo del Settore Giovanile per il terzo anno David Papadhopulli.

Per quanto riguarda le squadre, per la prima squadra riconfermato il Mister Marco Tarasconi, che si avvalerà della collaborazione di Matteo Staglioli, del preparatore dei portieri Daniele Bruccini e del massaggiatore Walter Mornelli e del dirigente accompagnatore Carlo Bertolini.

La Juniores quest'anno verrà allenata da Claudio Tornar con l'assistenza del secondo Rinaldo Argiolas e di Luca Berrettieri preparatore atletico. Gli allievi 2003 troveranno quale allenatore Luca Ravecca, i 2004 Alessandro Bertini. Mentre i giovanissimi 2005 saranno allenati da Paolo Rossi con l'assistenza di Marco Biloni, mentre i 2006 saranno allenati da Enzo De Vivo con la collaborazione di Alessandro Lombardi. Gli esordienti 2007 saranno allenati da Marco Scotti con la collaborazione di Andrea Galeazzi e Simone Centi.