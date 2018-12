Tris al Colli Ortonovo, prosegue il periodo magico del Magra Azzurri

Nel derby andato in scena domenica pomeriggio la formazione di mister Paolini ha ragione nella ripresa di un rimaneggiato Colli Ortonovo. Tante le occasioni da rete dei "blues" ora quarti con il Cadimare a due punti dai Play - Off

Castelnuovo Magra - Netta e meritata vittoria del Magra Azzurri nel derby di Castelnuovo contro un Colli Ortonovo rimaneggiato. Tre punti che vogliono dire terza vittoria consecutiva per i "blues" di mister Paolini ora appaiati al Cadimare in quinta piazza a quota 23, a solo due lunghezze dai Play - Off. "Fenici" che invece rimangono a quota 13 punti in quartultima posizione.



Mister Cristiano Rolla deve rinunciare agli squalificati Gambino, Vacchino e Verone oltre al portiere ex di turno Franceschini sostituito tra i pali da Blandi. Tra i titolari ecco quindi anche Barbieri e Nicola Lorenzini in attacco con Rosati e Panico. Formazione praticamente tipo per il collega Paolini che rilancia dal 1° minuto l'attaccante Goldoni.



Sarà una partita quasi a senso unico che si sbloccherà a 15 minuti dal termine dopo parecchie occasioni da rete non concretizzate dagli ospiti.



Già in avvio del primo tempo per due volte Atzeni si presenta davanti al portiere, 6° e 9° minuto, ma tradito dal rimbalzo della palla calcia malamente a lato. Stessa sorte per Romiti che si vede anticipare dal portiere in uscita al momento del tiro. Alla mezzora si vedono i padroni di casa che creano una pericolosa mischia in area di rigore, ma l'ex di turno Grilli è pronto a sventare il potenziale pericolo. Al 38° Goldoni calcia dalla distanza costringendo alla deviazione in angolo il Blandi. Dalla bandierina calcia Salamina che colpisce il palo dopo aver superato l'estremo difensore.



Praticamente solito copione nella ripresa con i bianco azzurri costantemente in avanti e con i padroni di casa che provano qualche ripartenza in avanti che non ha esiti troppo positivi o pericolosi. In apertura di frazione bravissimo Blandi su Atzeni, mentre poco dopo capitan Antonelli sfiora il palo. La rete arriva intorno alla mezzora per merito di Leonini che entra in area e spara un gran destro che gonfia la rete. Immediato il raddoppio: Romiti ben servito da Bettoni si invola verso l'area avversaria e sull'uscita del portiere lo batte con un abile pallonetto. Chiude il neo entrato Sarti allo scadere che ribadisce in rete un assist di un incontenibile Leonini.



Tabellino



Colli Ortonovo - Magra Azzurri 0 - 3

Marcatori: 75° Leonini, 80° Romiti, 88° Sarti



Colli Ortonovo: Blandi, Palagi, Franchini, Ceccarelli, Maccione, Barbieri, E. Lorenzini, Cucurnia, Panico (85° Ninotti), Rosati, N. Lorenzini (63° Manfredi). All. C. Rolla



Magra Azzurri: Grilli, Capetta, Casassa, Mezzani, Valentini, Romiti, Leonini, Antonelli, Atzeni (70° Bettoni), Goldoni (85° Sarti), Salamina (83° Montani). All. Paolini

A disposizione: Quintavalla, Iodice, Novelli, Del Mirto