Tripla di Curabba, Cadimare al tappetto

I "Pirati", dopo diciassette risultati utili consecutivi, cadono in casa del Campomorone, ma grazie al successo della Goliardicapolis sul Rivasamba mantengono la terza piazza giocando così in casa la semifinale Play - Off

Genova - Dopo diciassette risultati utili consecutivi si ferma il Cadimare sconfitto dal Campomorone Sant'Olcese di uno scatenato bomber Curabba autore di addirittura tre reti in una volta sola. Un risultato comunque ininfluente per la squadra di mister Buccellato che conferma il terzo posto finale grazie alla sconfitta del Rivasamba per 2 - 1 in casa della Goliardicapolis. Tra due settimane la semifinale Play - Off si giocherà quindi al "Pieroni" contro i "calafati" di mister Del Nero e i "Pirati" avranno a disposizione due risultati utili su tre, nell'arco dei 120' minuti, per accedere alla finale del Girone B in casa del Real Fieschi.



Le formazioni: Locali con il tridente formato dal giovane classe 2000 Quaicoe, Curabba e Minardi. In porta il classe '99 Marinaro. Out per le note e lunghe squalifiche Gattulli, Re e Musso. Risponde Buccellato con Dell'Ovo - Maggiore - Alvisi.



La cronaca: Non c'è neanche il tempo di accomodarsi in panchina che il Campomorone si conquista un calcio di rigore e Curabba inizia il suo show di giornata trasformandolo nel gol del vantaggio. Colpita a freddo la squadra spezzina non si scuote e infatti succede poco se si escludono un paio di punizioni di Alvisi e Palmero che non portano a niente. Al 33° però i "Pirati" conquistano a loro volta una calcio di rigore: sul dischetto si porta Maggiore che calcia colpendo il palo, poi la palla sbatte sulla schiena di Marinaro e si infila in porta per il pareggio ospite. Passano però appena due minuti e un'altra autorete riporta avanti la squadra di Pirovano quando sul cross di Perdelli è Cutugno a deviare alle spalle di Sarti il pallone per il 2 - 1 locale. Prima frazione che si chiude al 38° con una nitida occasione per il nuovo pareggio ospite quando Maggiore lancia Alvisi che entra in area e calcia cercando il palo lontano, ma il pallone finisce fuori di poco.

Ripresa che si apre con la rete del 3 - 1 del Campomorone quando al 54° Bruzzone scende sulla fascia e mette in mezzo per Curabba che insacca la doppietta personale. Al 62° fallo di mano di Trabacca al limite dell'area e punizione calciata da Maggiore con Marinaro che vola a deviare in corner. Si arriva all'80° quando a seguito di un'azione tambureggiante ecco la tripletta realizzata sotto porta dal solito Curabba che di fatto chiude i giochi. All'83° Maggiore serve il neo entrato Crafa che con un diagonale batte Marinaro sigillando il 4 - 2 finale. Lo stesso Crafa poco dopo riceve il secondo cartellino giallo e lascia anzitempo il campo di gioco. Al 92° l'ultima emozione una punizione dal limite di Curabba che non trova lo specchio. Finisce così con la striscia del Cadimare che si interrompe, ma con un risultato che per fortuna dei "Pirati" non pregiudica la terza posizione in classifica.



Tabellino



Campomorone Sant'Olcese - Cadimare 4 - 2

Marcatori: 2° [Rig.], 54° e 80° Curabba (CAM), 33° aut. Marinaro (CAD), 35° aut. Cutugno (CAM), 83° Crafa (CAD)



Campomorone S.Olcese: Marinaro, Trabacca, Perdelli, Bevegni, Damonte, Fabris, Bruzzone, Cappellano, Quaicoe, Curabba, Minardi. All. Pirovano

A disp.: Canciani, Antonini, Torrisi, Montarsala, Danna, Giuliana, Bortolai



Cadimare: Sarti, Desogus, Palmero, Cutugno, Mozzachiodi, Moussavi, Alvisi, Vigiani, Dell'Ovo, Maggiore, Chiappini. All. Buccellato

A disp.: Brozzo, Ceradelli, Costa, Cisse, Lesi, Amalfitano, Agrifogli, Crafa: