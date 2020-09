Tre vittorie su tre in Coppa per il Golfo Paradiso

Dopo la terza vittoria in tre partite disputate in Coppa Italia di Promozione della Liguria, ottenuta sul campo della Sammargheritese, torna a parlare il tecnico del Golfo Paradiso PRCA Mauro Foppiano:



"Non era facile, ma lo sapevamo troveremo molte squadre come la Samm organizzate e forti fisicamente, ma la novità che non avevamo gli hanni passati è la cattiveria di lottare su ogni palla per portare a casa la vittoria."



L'allenatore continua poi nella sua analisi: "Vero, forse meno belli, ma più cinici e cattivi. Penso che quando le qualità dei singoli saranno al top ci divertiremo. Teniamoci queste tre vittorie e lavoriamo bene in settimana perchè vincere aiuta a vincere!"



Chiusura con uno sguardo all'inizio del nuovo campionato: "Domenica inizia il campionato, altra storia, ma dentro di noi sappiamo che possiamo essere protagonisti! Dipende solo da noi, vamos Golfo!"