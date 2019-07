Tre giovani alla corte di mister Agata

Levanto - Tris di rinforzi per il Levanto Calcio che si assicura tre giovani fuori quota per completare l'organico messo a disposizione di mister Agata. Il diesse Jacopo Corsano chiude con la Fezzanese la trattativa per il ritorno del possente centravanti classe 2001 Alessandro Caridi che nella scorsa stagione ha militato nella formazione Juniores Nazionale dei "Verdi" mettendo a segno 1 rete. Dal Rivasamba, con cui ha vinto i Play - Off di Promozione e la Coppa Italia di categoria, ecco l'esterno offensivo classe '99 Gabriele Tuvo (nella foto archivio, ndr) che nell'attacco rivierasco ritrova l'ex compagno Marasco. Con i "calafati" Tuvo, passato anche per le giovanili della Lavagnese, ha realizzato 6 reti negli ultimi due campionati. Infine ecco Pietro Rezzano attaccante classe 2001 in prestito dalla Lavagnese dove nell'ultimo torneo ha indossato la maglia della Juniores Nazionale di mister Claudio Tornar. "Sono altri tre ragazzi di Levanto che hanno sposato il nostro progetto rientrando alla base" - spiega ai nostri microfoni il diesse Jacopo Corsano - "Gabriele ha già alle spalle diversi campionati di Promozione compresa la vittoria dello scorso torneo, sono convinto che ci darà una grossa mano. Rezzano e Cadiri sono due giovani alla prima esperienza tra i "grandi", ma che sicuramente sapranno mettersi in mostra e, personalmente, non vedo l'ora di poterli vedere all'opera"