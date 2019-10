Top Player di Giornata, sono due i premiati

La Spezia - Terzo appuntamento con la una nuova rubrica a cadenza settimanale di Calcio Spezzino. La scelta questa settimana riguardava i campionati di Serie D e Promozione.



Come essere scelto in questa speciale classifica? La Redazione sceglierà in base alla prestazione fornita, o a un gol realizzato, una parata, o un gesto di rilevanza fosse anche di fair play, o qualsiasi altro particolare che lo renda il migliore di quella settimana.



Volete aiutare un vostro calciatore/amico a entrare in questa classifica? Descriveteci il gesto che ritenete rilevante e la partita in cui è stato compiuto con una mail a calciospezzino@cittadellaspezia.com



Il giocatore selezionato entrerà a far parte della lista dei ""Top Player di Giornata". Basterà entrare in classifica anche una sola volta per partecipare alla Gran Finale con Calcio Spezzino.



Serie D



ANDREA ADDIEGO MOBILIO (Fezzanese)

Letteralmente scatenato l'esterno mancino d'attacco della Fezzanese. Il classe '96 nell'anticipo del Sabato mette a segno una doppietta sfruttando freddamente due errori della difesa avversaria nel successo contro il Fossano. Nel recupero contro il Savona gioca un'altra gara spettacolare anche se è un po' sfortunato. Va a segno con una magnifica punizione mancina a girare e colpisce due clamorosi pali. Quattro reti in cinque partite per lui.



Promozione



LUCA CORVI (Forza e Coraggio)

Alla prima da titolare con la maglia graziotta lascia subito il segno. Con la sua squadra sotto di un gol si conquista un calcio di rigore provocando anche l'espulsione del portiere del Bogliasco Valente. Dal dischetto è freddissimo e riporta in parità la contesa. Realizza poi la sua doppietta personale mettendo a segno la rete decisiva per i tre punti rossobianchi su assist del neo entrato Alvisi, ottimo anche il suo impatto sul match. La Forza e Coraggio sale al primo posto in classifica.





CLASSIFICA



CHERIF DIALLO' (FEZZANESE) 1

MARIO VERONA (COLLI ORTONOVO) 1

ANTONIO NACLERIO (VALDIVARA 5 TERRE) 1

LUCA CORVI (FORZA E CORAGGIO) 1

ANDREA ADDIEGO MOBILIO (FEZZANESE) 1