Top Player di Giornata, premiato il difensore Andrea Becci

La Spezia - Nuovo appuntamento con la rubrica a cadenza settimanale di Calcio Spezzino. La scelta questa settimana riguardava i campionati di Serie D e Promozione.



Come essere scelto in questa speciale classifica? La Redazione sceglierà in base alla prestazione fornita, o a un gol realizzato, una parata, o un gesto di rilevanza fosse anche di fair play, o qualsiasi altro particolare che lo renda il migliore di quella settimana.



Promozione



ANDREA BECCI (Canaletto)

Nel Canaletto Sepor che batte la Sammargheritese e centra le terza vittoria su quattro partite disputate piazzandosi alle spalle del duo di testa Forza e Coraggio - Goliardicapolis, per giunta staccato di una sola lunghezza, c'è tanto del difensore spezzino. Ottima la prova a livello difensivo con la squadra di Bastianelli che anche grazie alla partita disputata dal centrale non soffre praticamente mai nonostante resti precocemente in inferiorità numerica per l'espulsione di Marozzi. Nella ripresa sfiora il vantaggio con un gran colpo di testa su azione d'angolo, poi firma la rete della vittoria con una spettacolare rovesciata. Veramente una prestazione da incorniciare per lui.





CLASSIFICA



CHERIF DIALLO' (FEZZANESE) 1

MARIO VERONA (COLLI ORTONOVO) 1

ANTONIO NACLERIO (VALDIVARA 5 TERRE) 1

LUCA CORVI (FORZA E CORAGGIO) 1

ANDREA ADDIEGO MOBILIO (FEZZANESE) 1

ANDREA BECCI (CANALETTO SEPOR) 1



