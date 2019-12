Top Player Locanda Alinò, Pannone ritorna grande con il Don Bosco Spezia

La Spezia - Nuovo appuntamento con la rubrica a cadenza settimanale di Calcio Spezzino. La scelta questa settimana riguardava i campionati di Serie D e Promozione.



Come essere scelto in questa speciale classifica? La Redazione sceglierà in base alla prestazione fornita, o a un gol realizzato, una parata, o un gesto di rilevanza fosse anche di fair play, o qualsiasi altro particolare che lo renda il migliore di quella settimana.



Volete aiutare un vostro calciatore/amico a entrare in questa classifica? Descriveteci il gesto che ritenete rilevante e la partita in cui è stato compiuto con una mail a calciospezzino@cittadellaspezia.com



Il giocatore selezionato entrerà a far parte della lista dei ""Top Player di Giornata". Basterà entrare in classifica anche una sola volta per partecipare alla Gran Finale con Calcio Spezzino.





Promozione



PANNONE ANTONIO (Don Bosco Spezia)

Il cambio di casacca con il "ritorno all'antico" salesiano fa benissimo all'attaccante che ritrova la vena realizzativa che aveva contraddistinto tutta la passata stagione. Doppietta pesante che stende la Forza e Coraggio e consegna tre punti di vitale importanza alla sua nuova/vecchia squadra nella corsa alla salvezza. E, tutto sommato, fa anche un grosso favore ai suoi freschi ex compagni del Cadimare ora capolista grazie a questa vittoria del Don Bosco Spezia con i suoi due gol.



CLASSIFICA



LUCA CORVI (FORZA E CORAGGIO) 2

MARIO VERONA (COLLI ORTONOVO) 1

CHERIF DIALLO' (FEZZANESE) 1

ANTONIO NACLERIO (VALDIVARA 5 TERRE) 1

ANDREA ADDIEGO MOBILIO (FEZZANESE) 1

ANDREA BECCI (CANALETTO SEPOR) 1

MARCO CUPINI (CADIMARE) 1

PIER FRANCESCO GRECI (FEZZANESE) 1

ALESSANDRO BERTAGNA (CADIMARE) 1

ZAVATTO MATTEO (FEZZANESE) 1

ESPOSITO GIUSEPPE (FORZA E CORAGGIO) 1

NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA) 1

TIVEGNA ERICK (FEZZANESE) 1

LUNGHI DAVIDE (CADIMARE) 1

ALVISI RICCARDO (FORZA E CORAGGIO) 1

BRUZZI ELIA (FEZZANESE) 1

SARTI SIMONE (CADIMARE) 1

ANTONIO PANNONE (DON BOSCO SPEZIA) 1