Top 11 stagionale, vota il tuo giocatore preferito

Si parte con il sondaggio per il miglior portiere in Promozione. In lizza quattro estremi difensori di assoluto valore

La Spezia - Con la fine anticipata dei campionati dilettantistici cala il sipario sulla stagione 2019/2020, ma anche su tante iniziative che Calcio Spezzino aveva in programma al termine della stagione.



Dal ritorno del Gran Galà di Calcio Spezzino, alla novità delle premiazioni delle classifiche Top Player fino a una gara di rigori tra gli stessi "Top Player Stagionali".



La Redazione ha quindi deciso di premiare almeno virtualmente una Top 11 di calciatori che si sono distinti nelle giornate di campionato che si sono disputate. Sarà un riconoscimento solamente virtuale e sarà deciso tramite sondaggio da parte dei lettori di Calcio Spezzino.



Si parte quest'oggi votando i portieri. Nel sondaggio, diviso per categoria, saranno presenti quattro giocatori spezzini o di formazioni spezzine per ruolo e chi alla chiusura del sondaggio avrà totalizzato più voti si prenderà la maglia da titolare nel ruolo della Top 11.



I primi quattro nomi in gara sono:



Sarti S. (Cadimare)



Bertagna E. (Canaletto)



Mozzachiodi N. (Forza e Coraggio)



Pozzo (Valdivara 5 Terre)



Buon voto e, soprattutto, buon divertimento.