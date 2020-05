Top 11 stagionale, tocca al terzino destro

La Spezia - Terminato il primo sondaggio da parte dei lettori di Calcio Spezzino per quanto concerne la Top 11 stagionale di Promozione si parte subito con il secondo, ma non prima di avere dato uno sguardo ai risultati del miglior portiere della stagione.



I lettori di Calcio Spezzino hanno deciso di schierare con il N°1 Edoardo Bertagna, estremo difensore del Canaletto Sepor che si piazza in testa con 852 presferenze. Alle sue spalle ecco Simone Sarti del Cadimare votato 396 volte, terzo gradino del podio per Nicolò Mozzachiodi della Forza e Coraggio con 385 votazioni. Chiude il sondaggio Olmo Pozzo del Valdivara 5 Terre che ha ricevuto 10 preferenze.



Già attivo invece il sondaggio per il miglior terzino destro. Come sempre quattro i nomi in gara. In questo caso presenti anche due "under" rispettivamente classe 2000 e classe 2002.



Ecco i quattro ipotetici N°2 selezionati:



Amorfini (Forza e Coraggio)



Gabelli (Levanto Calcio) [2002]



Palagi (Colli Ortonovo)



Rossi Carlo Maria (Cadimare) [2000]



Buon voto e, soprattutto, buon divertimento.