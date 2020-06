Top 11 stagionale, sotto con il reparto offensivo

La Spezia - Terminato anche l'ultimo sondaggio per quanto riguarda il reparto mediano in cui i lettori di Calcio Spezzino hanno dovuto scegliere l'esterno sinistro di centrocampo della stagione conclusa, ai noi, anticipatamente per l'emergenza da Covid-19. Questi i risultati.



Lotta punto a punto tra Marte Rosario, la rivelazione classe 2002 del Canaletto Sepor, che la spunta per 149 voti contro 143 sull'altrettanto ottimo Alvisi della Forza e Coraggio. Più distanziati invece Romiti del Magra Azzurri con 37 preferenze e Barletta del Levanto Calcio con 24.



Partiamo oggi con il primo dei due attaccanti che completeranno l'undici tipo scelto dai lettori. Come sempre quattro i nomi in gari. Si parte con il bomber del Canaletto Sepor Costa per proseguire con quello della capolista Cadimare Cupini. Ecco poi l'acquisto di dicembre della Forza e Coraggio A. Naclerio e infine l'esperto e sempre prolifico centravanti del Levanto Calcio Marasco. Buon voto, ricordandovi che questo sondaggio è solo un momento di divertimento e uno spazio concesso ai nostri lettori per esprimere un proprio parere. I "furbetti" del voto sono quindi pregati di astenersi dalle loro performace.



Ecco i primi quattro nomi in gara per quanto riguarda il reparto offensivo:



Costa (Canaletto Sepor)



Cupini (Cadimare)



Marasco (Levanto Calcio)



Naclerio A. (Forza e Coraggio)



Buon voto e, soprattutto, buon divertimento.