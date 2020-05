Top 11 stagionale, si sceglie il primo difensore centrale

La Spezia - Terminato il terzo sondaggio in cui i lettori di Calcio Spezzino hanno dovuto scegliere il loro terzino sinistro preferito della stagione conclusa ai noi anticipatamente per l'emergenza da Covid-19. Questi i risultati.



Ad assicurarsi la maglia N°3, dopo un testa a testa, è il terzino del Canaletto Sepor Fazio che con 316 preferenze supera il talentuoso giovane Natale della Forza e Coraggio fermatosi a 264. In terza posizione per i lettori di Calcio Spezzino si piazza un altro giovane come Campigli a quota 230 voti. Quarto Bonelli del Colli Ortonovo con 68 voti.



Già attivo invece il sondaggio per per scegliere il primo dei due difensori centrali. Come sempre quattro i nomi in gara: un sondaggio in cui si sfideranno quattro "giganti" del ruolo...



Ecco i primi quattro ipotetici difensori centrali tra cui scegliere:



Barabino (Forza e Coraggio)



Forieri (Cadimare)



Marozzi (Canaletto Sepor)



Mozzachiodi D. (Levanto Calcio)



Buon voto e, soprattutto, buon divertimento.