Top 11 stagionale, si passa al centrocampo

La Spezia - Terminato il anche il quinto sondaggio in cui i lettori di Calcio Spezzino hanno dovuto scegliere il loro ultimo difensore "preferito" della stagione conclusa ai noi anticipatamente per l'emergenza da Covid-19. Questi i risultati. Completata quindi la difesa della nostra Top 11 selezionata dai tifosi.



Ad assicurarsi l'ultima maglia della nostra retroguardia, dopo un testa a testa serratissimo, è stato il centrale del Cadimare Alessandro Bertagna che l'ha spuntata sul giovane centrale della Forza e Coraggio Di Biase per appena cinque voti: 204 contro 199. In terza posizione per i lettori di Calcio Spezzino si piazza Selimi del Don Bosco Spezia con 97 preferenze. Quarto infine Mezzani del Magra Azzurri votato da 28 lettori.



Già attivo invece il sondaggio per per scegliere il primo dei centrocampisti, si parte assegnando la maglia N°7 e questa volta non sarà affatto semplice. Tutti e quattro gli elementi in gara hanno messo in mostra le loro qualità con grandissime stagioni. Buon voto, ricordando che questo sondaggio è solo un momento di divertimento e uno spazio concesso ai nostri lettori per esprimere un proprio parere. I "furbetti" del voto sono quindi pregati di astenersi dalle loro performace.



Ecco i primi quattro ipotetici N°7 tra cui scegliere:



Cuccolo (Forza e Coraggio)



Del Santo (Cadimare) '01



Leonini (Magra Azzurri)



Valletta (Don Bosco Spezia)



Buon voto e, soprattutto, buon divertimento.