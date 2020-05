Top 11 stagionale, si completa la coppia di difensori centrali

La Spezia - Terminato il terzo sondaggio in cui i lettori di Calcio Spezzino hanno dovuto scegliere il primo dei due centrali difensivi preferiti della stagione conclusa ai noi anticipatamente per l'emergenza da Covid-19. Questi i risultati.



La Redazione di Calcio Spezzino ha deciso di sospendere questa votazione. Ricordiamo che questo sondaggio è solo un momento di divertimento e uno spazio concesso ai nostri lettori per esprimere un proprio parere. I "furbetti" del voto sono quindi pregati di astenersi dalle loro performace.



La Redazione di Calcio Spezzino, se questi episodi continueranno, si riserva di interrompere immediatamente tutti i sondaggi. La stessa si riserva di scegliere autonomamente il vincitore del sondaggio numero quattro.



Tornando alle votazioni è invece già attivo il sondaggio per per scegliere il secondo dei due difensori centrali. Come sempre quattro i nomi in gara, speriamo nel buonsenso dei lettori nelle votazioni.



Ecco i secondi quattro ipotetici difensori centrali tra cui scegliere:



Bertagna A. (Cadimare)



Di Biase (Forza e Coraggio) '00



Mezzani (Magra Azzurri)



Selimi (Don Bosco Spezia)



Buon voto e, soprattutto, buon divertimento.