Top 11 stagionale, si chiudono i sondaggi votando il mister

La Spezia - Ormai ci siamo, la Top 11 di Promozione dei lettori di Calcio Spezzino è praticamente completa, manca solo la guida tecnica. Con oggi abbiamo infatti completato l'undici titolare.



L'ultimo giocatore della nostra formazione risulta essere Mario Verona bomber del Colli Ortonovo votato da 162 lettori. Seconda posizione per il fantasista della Forza e Coraggio Giuseppe Esposito che ha ricevuto 147 preferenze. Terza posizione per Righetti del Levanto Calcio con 44 voti e infine quarto ecco il centravanti del Magra Azzurri Martinelli con 22 preferenze.



Passiamo quindi a scegliere l'allenatore che dovrà guidare la squadra dei lettori di Calcio Spezzino. In lizza il mister della capolista Cadimare Buccellato, il tecnico dei "cugini" della Forza e Coraggio Gatti, il trainer della rivelazione Canaletto Sepor Bastianelli e quello delle "Fenici" del Colli Ortonovo Paolo Cucurnia. Buon voto, ricordandovi che questo sondaggio è solo un momento di divertimento e uno spazio concesso ai nostri lettori per esprimere un proprio parere. I "furbetti" del voto sono quindi pregati di astenersi dalle loro performace.



Ecco i primi quattro nomi in gara per quanto riguarda il reparto offensivo:



Bastianelli (Canaletto Sepor)



Buccellato (Cadimare)



Cucurnia P. (Colli Ortonovo)



Gatti (Forza e Coraggio)



Buon voto e, soprattutto, buon divertimento.