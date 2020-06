Top 11 stagionale, quattro nomi in gara per completare l'attacco

La Spezia - Ormai ci siamo, la Top 11 di Promozione dei lettori di Calcio Spezzino è quasi completa. Terminato quest'oggi il sondaggio per il primo dei due attaccanti, oggi si dovrà invece completare il tandem offensivo. Intanto questi i risultati del sondaggio di ieri.



Ad imporsi è il bomber del Canaletto Sepor Federico Costa con 140 preferenze. Segue Antonio Naclerio della Forza e Coraggio con 108 preferenze, terza piazza per Marco Cupini del Cadimare con 105 voti. Infine ecco Gennaro Marasco del Levanto Calcio con 33 preferenze.







Per il secondo attaccante della Top 11 dei lettori di calcio spezzino in lotta il fantasista della Forza e Coraggio Giuseppe Esposito, l'acquisto di Dicembre del Magra Azzurri Martinelli, il giovane attaccante del Levanto Calcio Righetti e il bomber del Colli Ortonovo Mario Verona. Buon voto, ricordandovi che questo sondaggio è solo un momento di divertimento e uno spazio concesso ai nostri lettori per esprimere un proprio parere. I "furbetti" del voto sono quindi pregati di astenersi dalle loro performace.



Ecco i primi quattro nomi in gara per quanto riguarda il reparto offensivo:



Esposito (Forza e Coraggio)



Martinelli (Magra Azzurri)



Righetti (Levanto Calcio)



Verona (Colli Ortonovo)



Buon voto e, soprattutto, buon divertimento.