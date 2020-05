Top 11 stagionale, interrotto anche il sesto sondaggio

La Spezia - Terminato il sesto sondaggio in cui i lettori di Calcio Spezzino hanno dovuto scegliere il primo dei due centrali difensivi preferiti della stagione conclusa ai noi anticipatamente per l'emergenza da Covid-19. Questi i risultati.



La Redazione di Calcio Spezzino ha deciso, per la seconda volta, di sospendere questa votazione. Ricordiamo che questo sondaggio è solo un momento di divertimento e uno spazio concesso ai nostri lettori per esprimere un proprio parere. I "furbetti" del voto sono quindi pregati di astenersi dalle loro performace.



La Redazione di Calcio Spezzino interromperà ogni votazione se un caso del genere dovesse verificarsi per la terza volta in queste votazioni di Top 11 di Promozione. La stessa si riserva di scegliere autonomamente il vincitore del sondaggio numero sei.



Tornando alle votazioni è invece già attivo il sondaggio per per scegliere il primo dei due centrocampisti centrali. Come sempre quattro i nomi in gara, speriamo nel buonsenso dei lettori nelle votazioni.



Ecco i primi quattro centrocampisti centrali tra cui scegliere:



Del Padrone (Magra Azzurri)



Lunghi (Cadimare)



Romano T. (Levanto Calcio)



Ronconi (Valdivara 5 Terre)



Buon voto e, soprattutto, buon divertimento.