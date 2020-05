Top 11 stagionale, completiamo il centrocampo votando l'esterno mancino

La Spezia - Terminato anche il settimo sondaggio in cui i lettori di Calcio Spezzino hanno dovuto scegliere il secondo dei due centrocampisti centrali della stagione conclusa, ai noi, anticipatamente per l'emergenza da Covid-19. Questi i risultati.



Ad assicurarsi la maglia per del secondo centrocampista centrale è stato il talentuoso classe '99 Nicolini ormai veterano a dispetto della giovane età della mediana del Don Bosco Spezia che primeggia con 163 preferenze seguito da Pesare della Forza e Coraggio a quota 126. Dieci voti di meno per Poli: il centrocampista del Canaletto è terzo con 116 voti. Infine ecco Cucurnia N. capitano del Colli Ortonovo quarto con 76 votazioni.



Intanto è partito alle ore 10:30 il sondaggio per completare il reparto mediano con l'esterno di sinistra. In gara Alvisi della Forza e Coraggio, il capitano del Levanto Calcio Barletta, la rivelazione del Canaletto Sepor il classe 2002 Marte Rosario e infine il centrocampista goleador del Magra Azzurri Romiti. Buon voto, ricordandovi che questo sondaggio è solo un momento di divertimento e uno spazio concesso ai nostri lettori per esprimere un proprio parere. I "furbetti" del voto sono quindi pregati di astenersi dalle loro performace.



Ecco i nomi in gara per completare la coppia di centrocampo:



Alvisi (Forza e Coraggio)



Barletta (Levanto Calcio)



Marte Rosario (Canaletto Sepor) '02



Romiti (Magra Azzurri)



Buon voto e, soprattutto, buon divertimento.