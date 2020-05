Top 11 stagionale, bisogna assegnare la maglia N°3

La Spezia - Terminato anche il secondo sondaggio in cui i lettori di Calcio Spezzino hanno dovuto scegliere il loro terzino destro preferito della stagione conclusa ai noi anticipatamente per l'emergenza da Covid-19. Questi i risultati.



I lettori di Calcio Spezzino hanno deciso dato vita ad un vero e proprio plebiscito per Palagi, N°2 del Colli Ortonovo che stravince il confronto con i diretti concorrenti sommando 711 preferenze. Seconda posizione per Amorfini della Forza e Coraggio con 253 voti, terza piazza per Rossi C. M. del Cadimare con 117 voti e a chiudere il quartetto ecco Gabelli, giovane classe 2002 del Levanto, con 91 preferenze.



Già attivo invece il sondaggio per il miglior terzino sinistro. Come sempre quattro i nomi in gara, presente anche due fuori quota classe 2001.



Ecco i quattro ipotetici N°3 selezionati:



Bonelli (Colli Ortonovo)



Campigli (Don Bosco Spezia) [2001]



Fazio (Canaletto Sepor)



Natale (Forza e Coraggio) [2001]



Buon voto e, soprattutto, buon divertimento.