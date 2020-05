Top 11 stagionale, al voto per il secondo centrocampista centrale

La Spezia - Terminato anche il settimo sondaggio in cui i lettori di Calcio Spezzino hanno dovuto scegliere il primo dei due centrocampisti centrali della stagione conclusa, ai noi, anticipatamente per l'emergenza da Covid-19. Questi i risultati.



Ad assicurarsi la maglia per il primo dei due centrali di centrocampo è il capitano del Cadimare Davide Lunghi che con 240 preferenze supera Del Padrone del Magra Azzurri fermatosi a 181 voti. Terza piazza per Thomas Romano del Levanto Calcio con 21 voti e quarta posizione per Ronconi del Valdivara 5 Terre con 19 voti.



Già attivo invece il sondaggio per per scegliere il compagno di Lunghi in mediana. Votazione che anche in questo caso si preannuncia complicata in quanto tutti e quattro i giocatori in gara sono reduci da ottime stagione. Buon voto, ricordando che questo sondaggio è solo un momento di divertimento e uno spazio concesso ai nostri lettori per esprimere un proprio parere. I "furbetti" del voto sono quindi pregati di astenersi dalle loro performace.



Ecco i nomi in gara per completare la coppia di centrocampo:



Cucurnia N. (Colli Ortonovo)



Nicolini (Don Bosco Spezia) '99



Pesare (Forza e Coraggio)



Poli (Canaletto Sepor)



Buon voto e, soprattutto, buon divertimento.