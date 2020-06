Top 11 di Promozione, ecco l'undici della stagione 2019/2020 votato dai lettori

La Spezia - Terminati i sondaggi del caso possiamo stilare la Top 11 di Calcio Spezzino scelta dai lettori per il campionato di Promozione. Modulo 4 - 4 - 2.



1) A difesa dei pali Edoardo Bertagna della rivelazione Canaletto Sepor



2) Terzino destro Palagi autore di un'ottima stagione con la sorpresa Colli Ortonovo



3) Corsia opposta di difesa per un altro elemento dei "canarini" di Bastianelli come Fazio



4) Centrale difensivo Alessandro Bertagna della capolista Cadimare imposto come uno dei migliori difensori del campionato contribuendo alla causa dei "Pirati" con tre reti.



5) Completa il pacchetto difensivo Barabino della Forza e Coraggio, difensore che è un lusso per questa categoria scelto dalla Redazione per sospensione del sondaggio.



6) Passando a centrocampo ecco Nicolini classe '99 con il vizio del gol del Don Bosco Spezia. Un giocatore che a dispetto della giovane età è già un veterano di questa categoria.



7) Ala destra un elemento duttile e molto forte come Cuccolo della Forza e Coraggio in un altro sondaggio scelto dalla Redazione per via della sospensione dello stesso.



8) Corsia di sinistra per la rivelazione classe 2002 Marte Rosario del Canaletto Sepor



9) Maglia da centravanti per il fortissimo bomber del Colli Ortonovo Verona



10) Completa il centrocampo il capitano e anima dei "Pirati" Lunghi. Giocatore da altra categoria per la capolista Cadimare.



11) Compagno di reparto di Verona è il rapidissimo e mortifero Federico Costa bomber del Canaletto Sepor.



I lettori hanno affidato la guida della Top 11 di Promozione a mister Bastianelli del Canaletto Sepor che nel sondaggio concluso questa mattina ha preceduto Buccellato del Cadimare, Cucurnia P. del Colli Ortonovo e Gatti della Forza e Coraggio.