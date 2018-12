Top 11, Diallò - Baudi - Costa è il tridente

Ultima Top 11 della stagione per Calcio Spezzino. Una perla di Lunghi per il pareggio del Cadimare. Bertoletti e Ibba decisivi per la vittoria del Don Bosco. Miozzachiodi para, Pesare segna e la F&C ritrova la vittoria. Tagazzart fa felice il Vezzano

La Spezia - Ultima TOP 11 per l'anno 2018 di Calcio Spezzino. A difesa dei pali ritroviamo una sicurezza come NICCOLO' MOZZACHIODI. Il capitano della Forza e Coraggio, nonostante l'ottima vittoria ottenuta dai suoi sul Borzoli, ha inizialmente il suo bel da fare per evitare prima il raddoppio ospite con una grandissima parata su conclusione di capitan Esibiti e poi evitando il potenziale 2 - 2 quando disinnesca freddamente un calcio di rigore a Fedri. Terzo penalty neutralizzato in stagione. Passando alla difesa a comandare il terzetto odierno ecco il "Bufalo" DE MARTINO. Altra grande prestazione del centrale della Fezzanese anche in casa del Chieri. Dominante sui palloni alti, imposta da dietro la manovra della squadra di Sabatini e mette a referto anche l'assist per il terzo gol dei "Verdi" che espugnano per 1 - 3 il "Bosia" di Asti. Insieme a lui ecco BECCI del Canaletto che offre una prestazione molto solida in casa dell'ormai ex capolista Athletic Club Liberi. La squadra di Bastianelli non subisce eccessivamente la pressione dei locali e nel finale sbanca il campo della squadra di Mariani ritrovando l'importante vittoria che mancava dalla quarta giornata. Completa la difesa l'esterno mancino BERTOLETTI del Don Bosco Spezia. Al rientro dopo la squalifica la sua prestazione è decisiva per la vittoria dei salesiani in casa del Magra Azzurri. Con una splendida discesa sulla sinistra offre il perfetto assist al compagno IBBA che con un gran colpo di testa decide il derby del "Camaiora". Proprio Ibba è il mediano del nostro centrocampo al cui fianco ecco giostrare in regia LUNGHI del Cadimare. Pur non al meglio fisicamente il centrocampista dei "Pirati" offre un'altra ottima prestazione coronata dallo spettacolare gol che vale il pareggio contro il Campomorone Sant'Olcese. Su assist di Maggiore si inventa uno spettacolare sinistro al volo dal limite dell'area prima che il pallone tocchi terra mandando la sfera ad insaccarsi imparabile per Canciani proprio sotto la traversa. Corsia di sinistra per PESARE decisivo per la sua Forza e Coraggio che rimonta e batte il Borzoli per 4 - 1 anche grazie alla sua doppietta di reti. Doppietta per lui che porta avanti le "Furie Rosse" con un bel pallonetto e poi cala il definitivo poker conquistando e realizzando un calcio di rigore. Corsia opposta per l'esterno offensivo del Vezzano TAGAZZART che, subentrato nel corso della ripresa, mette a segno il gol da tre punti nel recupero di II Categoria della Spezia contro la Polisportiva Madonnetta. Passando al reparto avanzato maglia da centravanti per un incredibile CHERIF DIALLO'. Letteralmente imprendibile il possente attaccante della Fezzanese per i difensori del Chieri che non riescono a stare al passo con le sue incredibili progressioni. Due assist decisivi per il gol dell'1 - 1 di Mitta e dell'1 - 2 di Baudi e poi tanto movimento creando spazi ai compagni e sfiorando la rete con una progressione incredibile e un tiro potente dove centra però il portiere degli azzurri piemontesi. In questa rinascita della Fezzanesec'è anche, ovviamente, lo zampino del "Mago" BAUDI. Anche con il Chieri sigla una doppietta come sei giorni prima con la Pro Dronero. Tante giocate di classe sfiorando anche il terzo gol, quota 10 reti in campionato dove è vice capocannoniere alle spalle di Gioè della Folgore Caratese e 12 complessive in stagione nonostante un infortunio lo abbia tenuto fuori per qualche partita. Completa il terzetto offensivo l'ottimo COSTA del Canaletto che realizza nel finale la doppietta decisiva per i "canarini" che espugnano così il difficile campo dell'ex capolista Athletic Club Liberi ritrovando un successo che mancava dalla quarta giornata di campionato. Per l'attaccante di mister Bastianelli sono 7 le marcature in stagione. Panchina affidata a mister SABATINI della Fezzanese che dopo il successo con la Pro Dronero, netta vittoria per 5 - 0 tra le mura amiche, si ripete centrando la seconda vittoria esterna della stagione espugnando in rimonta il difficile campo del Chieri con il risultato finale di 1 - 3. "Verdi" ora fuori dai Play - Out e con il record di punti ottenuti nel girone di andata in un torneo di Serie D.