Tognetti: "Il ritiro del Fieschi ci impone di dividere la vetta con il Vallescrivia"

La Spezia - Abbiamo fatto quattro chiacchiere, nella imminenza della ripresa del campionato calcistico di Promozione con l'inizio del girone di ritorno, con Luca Tognetti Direttore Sportivo del Cadimare campione d'inverno prima in solitaria, poi dal ritiro del Real Fieschi in coabitazione con il Vallescrivia.



"Il ritiro del Real Fieschi ci impone di spartire la testa della classifica, alla fine del girone d’andata, con il Vallescrivia. Una cosa che è difficile valutare quanto giusta o meno. D’altronde, la decisione della Lega Nazionale che ha portato a ciò con l’articolo 53 delle Noif risale allo scorso Gennaio, è passato un anno e a quanto pare non ci siamo organizzati in altro modo…"



Tracci un bilancio di questo girone di andata



"La stagione che stiamo conducendo è in perfetta continuità con quella scorsa, che ci ha visto mancare la salita di categoria pressoché in extremis. A oggi abbiamo uno staff molto collaudato, mister Buccellato stesso è con noi ormai da quattro anni e la sua lena non viene meno, ci troviamo al comando della classifica nonostante sia arrivata negli ultimi mesi una dozzina di giocatori nuovi."



Qualche nome?



"Abbiamo confermato l’ossatura costituita dai vari Costa e Sarti, Moussavi e Forieri, più ovviamente capitan Lunghi. Per il resto abbiamo amalgamato la scommessa su giovani tipo Cidale e Lapperier, con prestiti come quello di Simonini e occasioni colte all’ultimo momento quale quella di Galli; più in generale, ci siamo mossi con sagacia, non scordiamoci ad esempio nemmeno di Bertagna e Del Santo: una gamma di operazioni che oggi ci permettono di competere con club di ben altre potenzialità economico-finanziarie, per esempio la Golfo Pro Recco, la Goliardicapolis e il Marassi. Decisamente contentissimo."



Ha qualche rammarico invece?



"Molto probabilmente è stato un peccato, in tale contesto, dover rinunciare a un “bomber” del calibro di Pannone e a un galantuomo della stazza di Imperatore."