Titolo Regionale, il "Cobra" Alessi decide in apertura

La Cairese supera di misura l'Angelo Baiardo facendo suo il titolo. "Draghetti" che creano molte occasioni, ma peccano d'imprecisione o sbattono su un grande Gianrossi. Era l'ultima gara sulla panchina neroverde per Poggi

La Spezia - E' la Cairese, vincitrice del Girone A, ad assicurarsi il Titolo Regionale di Promozione superando di misura l'Angelo Baiardo, campione del Girone B. A decidere il match un gol in apertura del "Cobra" Alessi (nella foto di Sv Sport, ndr) con un tocco sotto misura al 10° del primo tempo su centro di Spozio. Immediata l'occasione per il raddoppio della squadra di Solari con Bresci che di testa sfiora il palo della porta difesa da Valenti. Poi tocca al Baiardo sfiorare il pareggio con la vecchia conoscenza spezzina Bianchino, ex di Canaletto e Real Valdivara, che manca prima il tap - in da pochi passi e poi è pericoloso con un piattone a conclusione di una grande azione sfioramdo il palo a Gianrossi battuto. Nella ripresa al 48° sfiora ancora il pareggio la squadra di mister Guido Poggi, all'ultima panchina con il Baiardo, ma Gianrossi si supera su conclusione di Milici deviando in corner. Dalla bandierina palla ancora al giovane attaccante dei "draghetti" che manca il tap - in vincente di un niente. Al 67° pericoloso ancora Bianchino, ma ancora Gianrossi fa buona guardia. Meglio il Baiardo nella prima mezzora della ripresa. A seguire ci prova la Cairese con Saviozzi, ma il tiro è centrale. All'87° valbormidesi vicini al raddoppio con Spozio che con un destro incrociato chiama Valenti alla grande deviazione. A due minuti dalla fine invece, sugli sviluppi di un corner, errore clamoroso del Baiardo che manca il gol del pareggio a pochi passi dalla porta. Al 95° è il neo entrato Zunino a mancare la clamorosa occasione per il raddoppio gialloblu a due passi da Valenti. Il Titolo Regionale di Promozione va quindi ad appannaggio della Cairese in quello che era un anticipo del prossimo campionato di Eccellenza della Liguria.



Tabellino



Cairese - Angelo Baiardo 1 - 0

Marcatore: 10° Alessi



Cairese: Gianrossi, Fenoglio, Moretti, Bresci, Spozio Di Leo, Canaparo, Piana, De Matteis, Alessi, Saviozzi.

A disp.: Briano, Prato, Olivieri, Bovio, Boveri, Zunino, Pizzorni.



Angelo Baiardo: Valenti, Scalamera, Milici, Boschini, Simonetta, Poggi, Billardello, Briozzo, Bianchino, Mossetti, Provenzano. All. Poggi

A disp.: Biggi, Merialdo, Rosati, Lombardo, Manzi, Gattiglia, Allocca.



Arbitro: Sig. Tortora della Sez. AIA di Albenga