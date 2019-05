Titolo Regionale Promozione, l'Athletic Club Liberi è campione

Battuto nella finale del "Chittolina" l'Ospedaletti di mister Alan Carlet

Vado - Sul neutro del "Chittolina" è andata in scena la finale per il Titolo Regionale di Promozione tra l'Ospedaletti e l'Athletic Club Liberi. Un gol di Cagliani decide in favore dell'Athletic Club Liberi il Titolo Regionale di Promozione.



Titolo Regionale Promozione



Ospedaletti - Athletic Club Liberi 1 - 2 (45° [Rig.] DelVecchio, 55° Scappatura 72° Cagliani)



ATHLETIC CLUB: Bartoletti, Ilardo, Turinese, Di Pietro, Matarozzo, Bagnato, Grosso, Gaspari, Del Vecchio, Giuliani, Lorefice.

A DISPOSIZIONE: Imperato, Baratti, Fasciolo, -, Pagano, Mancuso, Montanari, Pandimiglio, Arrighetti.

All: Mariani.



OSPEDALETTI: Frenna, Negro Alessio, Fici, Alasia, Ambesi, Cadenazzi, Trotti, Schillaci, Scappatura, Miceli, Ventre.

A DISPOSIZIONE: Eremita, Negro Andrea, Moraglia, Artioli, Gambacorta, Saba, Espinal, Lamberti.

All: Carlet.



G.L.