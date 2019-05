Super Rivasamba la coppa è tua!

Netta affermazione per la squadra di Del Nero che batte il Taggia e conquista la Coppa Italia

Albissola/b> - Netto successo, più di quanto non dica il punteggio, per il Rivasamba che superando per 2 - 0 il Taggia al "Faragiana" di Albissola Marina si aggiudica la Coppa Italia di Promozione.



La prima occasione si registra al 16° quando Monteverde centra per Capalbo che spara alle stelle nonostante godesse di molta libertà. Alla mezzora ancora pericolosa la squadra di Del Nero, ma ancora Capalbo spreca con un pallonetto che non inquadra lo specchio della porta su perfetto lancio di Porro. Al 43° Paterno va al tiro al volo, ma spedisce sul fondo. All'intervallo squadre al riposo sullo 0 - 0, ma Ospedaletti praticamente non pervenuto. Al rientro in campo ecco Tarantola per Gerbasi. Al 50° la partita si sblocca: furioso batti e ribatti in area giallorssa con Pronesti che salva la sua porta in almeno due occasioni, ma alla fine deve capitolare su conclusione di Paterno. Nel Rivasamba si rivede Simone Del Nero che prende il posto di Zappelli. L'ex Brescia, Lazio e Massese ci mette un giro di lancette per mettere lo zampino indirizzando la Coppa verso i "calafati": perfetta pennellata sulla testa di Busi che vale il 2 - 0 per i suoi. Al 65° Del Nero batte un corner, Capalbo manca l'impatto aereo di un soffio. Scatenato Del Nero che al 79° ci prova dalla distanza: pallone sul fondo. E' l'ultima emozione di una finale dominata dai "calafati" che si aggiudicano con pieno merito il trofeo e domenica sfideranno al "Pieroni" il Cadimare per la semifinale Play - Off di Promozione Girone B.



Tabellino



Ospedaletti - Rivasamba 0 - 2

Marcatori: 50° Paterno, 52° Busi



Taggia: Pronesti, Arduin, Di Fabrizio, Pinasco, Minghinelli, Ravoncoli, Gallo, Gerbasi, Fiuzzi, Salmaso, Guirat.

A disp. Prato, Balbo, Coluccio, Mangione, Rosso, Codeglia, Tarantola. All. Rachiele



Rivasamba: Assalino, Zapelli, Latin, Porro, Di Carlo, Mazzino, Monteverde, Busi, Paterno, Vottero, Capalbo.

A disp. Barbieri, Garibaldi, Scarpino, Sanna, Guaitoli, Tuvo, Barbagallo, Del Nero, Fontana. All. Del Nero