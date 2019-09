Stefanzl raggiunge il Cadimare e lo blocca sul pareggio

La Spezia - Un Cadimare forse non fortunato, due volte in avanti e due volte rimontato dal Marassi, pareggia il suo debutto interno in questo campionato di Promozione ligure (Girone B) dopo il pareggio a Levanto; al “Denis Pieroni” della Pieve spezzina.



Cronaca…



Al 1’ insidiosi tentativi di Pannone e Del Santo su percussione di Imperatore.

Al 4’ Imperatore in contropiede imbecca Lunghi che impegna severamente Carozza.

All’ 11’ S. Sarti sventa in corner una conclusione di Cani.

Al 25’ botta al volo di Lunghi su “centro” di Pannone e bella parata di Carozza.

Al 29’ di nuovo Lunghi è pericolosissimo.

Al 32’ gran salvataggio di S. Sarti su una bordata di Ghiglia.

Al 35’ una respinta di Maucci è provvidenziale su una stoccata di Imperatore.



Riprea

Al 5’ Bondelli sfiora la traversa su calcio piazzato.

Al 6’ alto di un soffio un tiro di Cidale servito da Del Santo.

Al 7’ una bordata di Del Santo non trattenuta da Carozza sblocca il risultato.

Al 10’ Bertagna chiama Carozza a un impegnativo intervento su passaggio di Pannone.

Al 14’ fa la barba al palo una staffilata di Stefanzl da lontano.

Al 18’ Imperatore manca clamorosamente il raddoppio su lancio di Del Santo.

Al 27’ Robotti pareggia su tiro dalla bandierina del fresco entrato Stradi.

Al 31’ il subentrato Cupini riporta in vantaggio i padroni di casa, di testa, a suggello di una trama De Sogus-Lunghi-Del Santo.

Al 33’ pareggio quasi immediato degli ospiti: con Stefanzl su cross di Stradi.



Tabellino



CADIMARE – MARASSI 2 – 2

MARCATORI: 52’ Del Santo, 72’ Robotti, 76’ Cupini, 78’ Stefanel.



CADIMARE: Sarti S., Sarti A., De Sogus, Cutugno (79’ Ceradelli), Bertagna, Moussavi; Del Santo, Cidale (66’ Crafa), Pannone (83’ Giannini); Lunghi, Imperatore (66’ Cupini). A disp. Santini, Rossi, Amalfitano, Agrifogli. All. Buccellato, squalificato, in panchina Parodi.



MARASSI: Carozza, Raso, Robotti; Bondelli, Maucci, Stefanzl; Cani (65’ Stradi), Owusu, Vulpes; Ghiglia, Olanda (81’ Dondero). A disp. Firpo, Sugrenti, Iannelli, Di Pietro, Montemagno, Garrone, Adamo. All. Repetti.



ARBITRO: Torriglia di Novi Ligure (guardalinee Penasso di Albenga e Roscelli di Chiavari).