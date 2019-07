Secondo arrivo in casa Forza e Coraggio

Portovenere - Dopo il super colpo per l'attacco con l'ingaggio di un bomber del calibro di Luca Corvi, per tante sessioni di mercato inseguito e finalmente raggiunto, la Forza e Coraggio ufficializza il secondo rinforzo alla rosa di mister Bottigliero e del collaboratore tecnico Gatti. Si tratta del difensore fuori quota classe 2000 Nicolò Di Biase che arriva alle "Furie Rosse" in prestito dalla Fezzanese dove nelle ultime stagioni è stato protagonista con la maglia della Juniores Nazionale di mister Bonati. In passato lo si ricorda inoltre per l'esperienza nel Settore Giovanile della Carrarese. "Siamo felici per l'esito positivo dell'operazione." - dichiara il D.g. graziotto Paolo Arena - "Nicolò è un ragazzo giovane, ma secondo noi pronto per la Promozione. Arriva da un campionato importante come la Juniores Nazionale ed è giunto per lui il momento di debuttare con i "grandi". Colgo l'occasione per ringraziale l'Us Fezzanese per la collaborazione." Il mercato delle "Furie Rosse" graziotte non si ferma qui e sottotraccia i rossobianchi stanno lavorando per portare a compimento due colpi importanti. Per la mediana si parla del regista classe '96 Tommaso Delvigo che arriva da una stagione sfortunata per via di un infortunio al Rapallo Ruentes in Eccellenza, ma in passato è stato protagonista di varie stagioni in maglia Fezzanese sia in Eccellenza, ottenendo la promozione ai Play - Off Nazionali e vincendo il campionato, sia per due anni in Serie D. Per la difesa, data la sempre più probabile partenza di Jacopo Conti verso l'ambizioso Casarza Ligure, la suggestione è quella del forte centrale Nicolò Barabino anche lui ex Rapallo Ruentes.