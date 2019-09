Sanni stende il Magra Azzurri

Santo Stefano Magra - Nonostante un buon secondo tempo il Magra Azzurri non riesce a pareggiare il goal subito al 10° del primo tempo dal Little Club James e perde così all'esordio nel campionato di Promozione.



Parte bene la squadra affidata nuovamente a Paolini che sfiora la rete al 5° con una conclusione di Del Padrone con la palla che si perde di un niente sopra la traversa. Dal possibile vantaggio alla rete dello svantaggio: è il 10° quando Sanni scocca un gran tiro dal limite che si insacca a fil di palo battendo un'incolpevole Pietra. L'inizio è comunque bollente. Passano ancora cinque minuti e gli spezzini si lamentano per la mancata possibile concessione di un calcio di rigore: Conti, ben servito in area, anticipa l'avversario, ma quest'ultimo lo colpisce in pieno impedendogli la conclusione a botta sicura. Il Direttore di Gara lascia proseguire tra le incessanti proteste locali. A seguire un colpo di testa di Casassa che viene parata da Francesco Corallo. La squadra di Di Somma si fa poi vedere con due belle incursioni in area, ma entrambe le conclusioni rossoblu vengono disinnescate da Pietra. Al riposo sul minimo vantaggio ospite.



La ripresa vede il Magra Azzurri più intraprendente, ma poco lucido e preciso. Le conclusioni sono deboli e facile presa del portiere ospite che compie invece due miracoli intorno al 25° deviando prima in angolo una gran punizione di Del Padrone ed è superlativo nella respinta del colpo di testa a botta sicura di Morettini sul calcio dalla bandierina. La partita si chiude così con la vittoria ospite.



Tabellino



Magra Azzurri - Little Club James 0 - 1

Marcatore: 10° Sanni



Magra Azzurri: Pietra, Casassa, Salamina (Montani), Mezzani, Valentini, Romiti, Capetta (Morettini), Cariati, Conti (Boni - Parra), Del Padrone, Cariati (Castellanotti). All. Paolini

A disp.: Puglia, Latino, Novelli.



Little Club James: F. Corallo, Gonano, L. Corallo, De Vecchi, Vignolo, Watara, Crosetti, De Mattei, Orlando, Sanni, Zaami. All. Di Somma.